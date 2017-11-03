Украинский политик предположил, с чем связан интерес НАБУ к Порошенко

Антикоррупционного бюро Украины заинтересовалось заводом президента Петра Порошенко. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что все расследования, которые ведутся НАБУ, инициированы извне.

Соломенский районный суд Киева предоставил сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к документам завода, принадлежащего структурам президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на определение суда.

Предприятие фигурирует в деле о закупке пограничной службой Украины бронемашин "Тритон" за государственные средства по завышенным ценам. Машины были приобретены в 2015 году у завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит Петру Порошенко и депутату Рады Игорю Кононенко.

Согласно решению суда, из-за ряда нарушений за счет бюджета была приобретена несовершенная техника, неспособная выполнять поставленные задачи в полном объеме. Закупленные бронемашины в 2016 году фактически не использовались по назначению. Суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил детективам доступ к технической и конструкторской документации предприятия.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб считает, что все расследования, которые ведет НАБУ против украинских политиков, инициируются извне.

"Расследования, которые на сегодняшний день массово проводятся или имитируются Национальным антикоррупционным бюро, прежде всего, имеют под собой политическую подоплеку. Для всех очевидно, что это структура, которая изначально внедрялась на Украину американскими политиками и американским посольством, чтобы осуществлять давление на тех или иных политиков на Украине. И та активность, которую мы сегодня видим, говорит о том, что американцы хотели бы повысить управляемость политических процессов на Украине. При этом они хотят продемонстрировать обществу, с одной стороны, что якобы в стране нет неприкасаемых политиков. С другой стороны – они этих политиков делают весьма лояльными и очень послушными", – сказал Александр Голуб в эфире радио Sputnik.

При этом он обратил внимание, что ни одно дело, заведенное НАБУ, до сих пор не было доведено до конца.

"Несмотря на пиар, на раскрученность этой антикоррупционной структуры, до сих пор за все эти года ни одного дела не было передано в суд и, собственно говоря, не было вынесено ни одного приговора. Поэтому, думаю, что то, что мы видим сегодня в отношении в том числе и Порошенко, это сигнал американского посольства, американского истеблишмента украинским политикам, чтобы они более четко исполняли указания, которые им даются, и не вели собственную игру", – считает политик.

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