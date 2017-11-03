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Эксперт о теракте в Нью-Йорке: ИГ* меняет правила игры

10:2703.11.2017
(обновлено: 10:28 03.11.2017)
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© РИА Новости / Леонид СквирскийПерейти в фотобанкСотрудники полиции в районе места теракта в Нью-Йорке. 1 ноября 2017Сотрудники полиции в районе места теракта в Нью-Йорке. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Леонид Сквирский
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Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за недавний теракт в Нью-Йорке. Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Станислав Тарасов.

Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, передает агентство Reuters.

Во вторник грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

В своей машине террорист оставил записку, в которой говорилось, что он совершает нападение от имени ИГ*. По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с "Исламским государством"* пропагандой, в частности, записями совершенных боевиками казней, а также изображениями символики террористов и их лидера.

Саипова обвиняют в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.

К такому наказанию призывает и президент США Дональд Трамп.

"Я бы хотел отправить нью-йоркского террориста в (военную тюрьму — ред.) Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени, чем пройти через федеральную систему… Нужно действовать быстро. Смертная казнь!" – написал Трамп в Twitter.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik оценил возможность причастности к этому теракту ИГ*.

"Давно замечено, что ИГ* берет на себя ответственность за любые теракты, которые происходят практически во всех концах мира. Так они хотят продемонстрировать расширяющуюся географию своих действий и то, что Сирия и Ирак, где шли бои, это уже не главный театр боевых действий. Но это еще нужно доказать. Речь идет о пиар-технологиях", – считает Станислав Тарасов.

По мнению эксперта, исправить ситуацию может только сотрудничество на международном уровне.

"ИГ* действительно начинает менять правила игры: покидают базовый фронт (это Сирия), перемещаются в Афганистан, Пакистан, в Ираке тоже частые террористические акты, ответственность за которые берет ИГ*. Под прицел они поставили и практически все страны международной коалиции, возглавляемой США, и страны, которые работают на сирийском направлении. Выход только один – мировому сообществу необходимо объединить усилия, чтобы предотвратить эти угрозы. К сожалению, такого единства пока нет, и этим пользуются радикальные исламисты", –  сказал Станислав Тарасов. 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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