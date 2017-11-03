Эксперт о резолюции РФ по химоружию в Сирии: есть претензии к ОЗХО

Россия предложила Совбезу ООН проверить авиабазу Шайрат в Сирии. У тех, кто хочет выяснить правду, не должно быть возражений, отметил в эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.

Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, сообщил РИА Новости дипломатический источник в международной организации.

По словам собеседника агентства, Москва предложила направить экспертов в Хан-Шейхун "для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов" инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Другая группа экспертов, согласно проекту резолюции, проведет расследование на авиабазе Шайрат и "соберет пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе".

Специалисты специальной мониторинговой миссии (СМР) должны собрать и проанализировать дополнительную информацию и свидетельства, которые "не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов".

Еще один проект резолюции по обновлению мандата мониторинговой миссии подготовила делегация США. Документ предлагает продлить работу экспертов на два года. В проекте резолюции говорится, что "никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие".

Мандат СМР истекает 17 ноября. США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии, однако Россия заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года представили СБ ООН накануне. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта". В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии "любительским".

Профессор Дипломатической Академии МИД России Лев Клепацкий отметил, что те, кто стремится к открытому расследованию, не должны выступать против российской резолюции.

"Мы заинтересованы в том, чтобы выявить объективную основу этого происшествия, у нас давно есть претензии к ОЗХО. Мы всегда заявляли о готовности обстоятельно расследовать произошедшее. Даже специалистом не нужно быть, чтобы невооруженным глазом увидеть характер провокации. Думаю, что те члены Совбеза ООН, которые заинтересованы в ясности, не будут выступать против этой резолюции. Наша страна все время проявляет открытость и заинтересованность в выявлении причин", – отметил Лев Клепацкий.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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