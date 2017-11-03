Мнение: Трамп идет на диалог с Россией, несмотря на антироссийскую кампанию

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС. Что могли бы обсудить лидеры двух стран на такой встрече, в эфире радио Sputnik предположил политолог Владимир Шаповалов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС.

"Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом еще не решен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах лидеров стран на саммите АТЭС пока нет.

Ранее Трамп и Путин общались в июле на полях G20 в Германии.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает, диалог двух стран должен возобновиться. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

"Нынешняя беспрецедентная кампания "войны" против Трампа в США практически исключила возможность потепления российско-американских отношений, поскольку основным оружием против Трампа была избрана идея его якобы сотрудничества с Россией в рамках предвыборной кампании. Поэтому возможности российско-американского диалога существенно ограничены. Но рано или поздно он должен возобновиться. Россия – одна из ведущих держав мира, от действий которой очень многое зависит. Поэтому Трамп вынужден даже в этих условиях идти на взаимодействие с РФ", – отметил Владимир Шаповалов.

Эксперт предположил, какие темы могли бы обсудить лидеры в ходе возможной встречи.

"Прежде всего, это взаимодействие на Ближнем Востоке, в Сирии и в целом в регионе. Россия является модератором процесса мирного урегулирования сирийского конфликта, а США – скорее аутсайдером, который вставляет палки в колеса. Но, тем не менее, интересы США в регионе столь существенны, что не идти на диалог с Россией невозможно. Еще один аспект – это борьба с терроризмом. Это тесно связано с первым, но является самостоятельной проблемой. Эффективная борьба с терроризмом возможна только при отказе от своих собственных эгоистических интересов, спекуляций, использования террористов в своих целях, как это часто делают американцы. Нужно объединение усилий – не декларативное, а реальное", – сказал Владимир Шаповалов.

Помимо этих тем, по его мнению, Москве и Вашингтону в будущих двусторонних контактах не удастся обойти вниманием ситуацию в КНДР и на Украине.

"Достаточно серьезная ситуация в КНДР стала результатом не вполне адекватной позиции США в северокорейском вопросе. Россия является, по сути, единственной страной, которая активно выступает с позиции миротворца и может стать посредником между КНДР и США. Из тупика, куда завели действия США, выход, кроме ядерной войны, один – переговоры. А без России они начаться не могут. Ситуация на Украине также не может не быть предметом рассмотрения, потому что политический и экономический кризис, кризис доверия политическим элитам, кризис безопасности на Украине – это серьезная проблема не только для Украины, России, но и для США, которые усиливают активность на этом направлении", – полагает Владимир Шаповалов.

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