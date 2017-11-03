Эксперт: взятие Дейр-эз-Зора – важный шаг к полному освобождению Сирии

СМИ сообщили о почти полном освобождении сирийского города Дейр-эз-Зор от террористов. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik оценил значимость этого достижения.

Сирийская армия в результате масштабного наступления практически завершила освобождение города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ливанский портал Al-Masdar.

Отряды элитного подразделения "Тигры" и четвертой механизированной дивизии после освобождения района Аль-Хамидия продолжили наступление в районе Шейх Ясин. Вскоре после начала атаки сирийской армии удалось пробить оборону ИГ* и захватить район.

Кроме того, армейские подразделения заняли кварталы Аль-Бажн, Абу-Адед, а также большую часть районов Аль-Рашидия и Аль-Арди, где местами ИГ* продолжает сопротивление. Сейчас сирийская армия контролирует около 97% Дейр-эз-Зора.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС, а после выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, правительственные войска вышли к западному берегу реки Евфрат и форсировали ее, тем самым вытеснив отряды террористов в направлении иракской границы и создав кольцо вокруг захваченных террористической группировкой "Исламское государство"* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил стратегическую важность этого успеха сирийской армии.

"Надо поздравить сирийские вооруженные силы с освобождением этого очень важного пункта. Это, по сути, вторая "столица", военная "столица" террористических группировок, которые окопались в Сирии. И с ее переходом в руки законно избранного правительства наступает заключительная фаза изгнания и уничтожения оставшихся террористических группировок. Судя по картам боевых действий, остается в сторону Ирака небольшая территория, которая уже не имеет мощных оборонительных сооружений. Поэтому это очень важный шаг на пути к полному освобождению Сирии от различных военизированных группировок, которые так долго терзали страну, убивали сирийских граждан при полной моральной, военно-технической и финансовой поддержке ведущих стран Запада во главе США", – сказал Владимир Козин.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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