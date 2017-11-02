Политолог о призыве Ирана изолировать США: Америка уже изолирована в Сирии

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом страны. Кроме того, ранее он призвал изолировать Америку. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал призыв иранского лидера.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом иранской нации, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Америка является основным врагом в прямом смысле этого слова", – заявил Хаменеи во время выступления перед студентами.

"Отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их наглыми, в связи с этим, единственным путем является сопротивление", – подчеркнул он.

Хаменеи напомнил, что Соединенные Штаты сразу после победы Исламской революции заняли по отношению к Тегерану враждебную позицию, а сейчас стремятся навредить соглашению по атому.

Накануне, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, аятолла предложил изолировать США, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik отметил, что Россия не собирается никого изолировать.

"Инициатива аятоллы Хаменеи по изоляции США на встрече с Владимиром Путиным прозвучала достаточно неожиданно. Хотя отношение Ирана к США всегда было достаточно однозначным и никогда не скрывалось. Думаю, что для российского лидера позиция Тегерана по отношению к Вашингтону новостью также не стала. Но новостью стало само заявление иранского духовного лидера. В планах России пока нет намерений жестко изолировать США, так как Москва даже в сегодняшних условиях взаимного двустороннего охлаждения все-таки рассчитывает на адекватность, взвешенность и благоразумие американских коллег", – сказал Григорий Трофимчук.

Однако по факту, как считает политолог, к примеру, в Сирии Америка уже изолирована.

"По факту, на деле получается так, что, например, в Сирии Америка, по сути, уже изолирована. Турция, Иран, Россия и ряд других стран реализуют свои планы на Ближнем Востоке, и, что называется, ждать и догонять США они не намерены. Так что Россия не хочет изолировать США, но так уж получается по факту. Вот пример Сирии. Но то же самое может произойти и с американской валютой, тем более что уже сейчас активно идет поиск новой резервной валюты", – отметил Григорий Трофимчук.

В октябре американский президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, однако не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

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