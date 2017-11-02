Эксперт о докладе ООН-ОЗХО по Сирии: США подводят ситуацию к красной черте

В МИД РФ назвали поверхностным и непрофессиональным доклад ООН-ОЗХО по химоружию в Сирии. Военный эксперт Семен Богдасаров в эфире радио Sputnik обратил внимание на одну из содержащихся в докладе несостыковок.

Доклад ООН-ОЗХО по применению химоружия в Сирии оказался поверхностным и непрофессиональным, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Считаем, что он получился очень поверхностным, вовсе не профессиональным, а любительским", – заявил он на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ.

Доклад механизма ООН и ОЗХО по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН в конце октября. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная в России) "несет ответственность за применение сернистого иприта". Рассмотрение доклада в Совете Безопасности ООН состоится на заседании 7 ноября.

В частности, в докладе приводятся данные о том, что якобы 4 апреля сирийский самолет Су-22 сбросил бомбу с химическим зарядом на Хан-Шейхун.

В свою очередь, представитель Минобороны России в четверг на брифинге в МИД РФ сообщил, что сирийский Су-22 не мог сбросить бомбу с химическим зарядом на Хан-Шейхун, так как не приближался к месту на достаточное для бомбардировки расстояние. По его словам, самолет пролетал 4 апреля 2017 года в период с 06:30 до 07:00 на удалении не менее пяти километров курсом, исключающим любые физические возможности нанесения удара по данному населенному пункту.

На этот факт обратил внимание в эфире радио Sputnik и директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Во-первых, Су-22 не приспособлен для того, чтобы нести боеприпасы, авиабомбы с химическим оружием. Второе – это очевидно из многочисленных доказательств, что он как раз сбросил бомбы на предприятие, назовем это условно так, производящее химическое оружие. Поэтому доклад, конечно, субъективен. И, в общем-то, говорит о том, что эта организация (ОЗХО) находится под сильным влиянием антироссийских сил, в первую очередь, американцев", – сказал Семен Багдасаров.

При этом он обратил внимание на время выхода доклада по химатакам в Сирии.

"Самое интересное в том, что этот доклад появился сразу после заявления Госдепа США о том, что они не признают режим (президента Сирии Башара) Асада, и лишь вопрос времени – когда они его свергнут, и какие инструменты будут применены. Я не исключаю, что это будет попытка свержения вооруженным путем. Поэтому и идет нагнетание, новая "красная черта"", – отметил военный эксперт.

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