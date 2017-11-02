Эксперт: уход Владимира Маканина перекроит атлас российской литературы

Советский и российский писатель Владимир Маканин скончался на 81-м году жизни. Руководитель отдела современной российской прозы издательства "Эксмо" Ольга Аминова в эфире радио Sputnik рассказала об отношении писателя к своим произведениям.

Советский и российский писатель Владимир Маканин, автор романов "Андеграунд, или Герой нашего времени" и "Две сестры и Кандинский" умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".

Он скончался 1 ноября у себя дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет писатель тяжело болел.

"Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище. У него остались жена, две дочери, двое внуков и правнук или правнучка", – говорится в сообщении пресс-службы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков На церемонии вручения премии "Большая книга"

Владимир Маканин родился в 1937 году в Орске. Окончил мехмат МГУ имени М. В. Ломоносова, учился на Высших сценарных курсах. Его первый роман "Прямая линия" увидел свет в 1965 году. Среди наиболее известных книг – "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский". Также его перу принадлежат многочисленные сборники повестей и рассказов. Повесть "На первом дыхании" в 1995 году экранизировал Георгий Данелия, а по рассказу "Кавказский пленный" в 2008 году снял фильм Алексей Учитель.

Маканин – лауреат многих литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других.

Руководитель отдела современной российской прозы издательства "Эксмо" Ольга Аминова в эфире радио Sputnik рассказала о постоянном стремлении писателя не останавливаться на достигнутом.

"В марте мы отпраздновали его (Владимира Маканина) юбилей, восьмидесятилетие. Мы знали, что он давно болеет, но в то же время он продолжал работать над новыми произведениями. Относительно недавно он был у нас в издательстве, два или три года назад, и очень просил, чтобы мы переиздали в новой редакции роман "Две сестры и Кандинский". Для Владимира Семеновича было важно качество его произведений, он всегда следил за возможностью выйти на новый уровень постановки вопросов, в обозначении проблем", – сказала Ольга Аминова.

Она отметила, что смерть Владимира Маканина – это невосполнимая потеря российской литературы.

"Пожалуй, Владимир Семенович один такой в русской литературе – не потому, что он заботился о качестве своих произведений, а потому что он никогда не примыкал к стилевым, тематическим течениям, всегда был особняком. По своему первому образованию он – математик, он строил свои произведения так, что мы видели мысль, как формулу, которую он доказывает по мере развития повествования. О его художественном мире написано огромное количество диссертаций, научных статей. Он переведен на многие языки мира. Это огромная потеря. С его уходом будет полностью перекроен атлас российской литературы. Это невосполнимая утрата", – сказала Ольга Аминова.

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