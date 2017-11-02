Эксперт: антироссийская кампания в США начинает "сама себя съедать"

Признание Twitter, Facebook и Google отсутствия доказательств российского вмешательства в американские выборы – это крупный проигрыш инициаторов антироссийской кампании в США. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.

Посольство России в США заявило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.

Накануне в комитете по разведке американского сената прошли слушания, на которых выступили представители Twitter, Facebook и Google. Они отметили, что компании не полностью оценили масштаб "российского вмешательства" в выборы с использованием их платформ.

Американские СМИ обвиняли Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Соцсети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать с комитетами сената и палаты представителей, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" и "сговора Трампа с Россией". Наличие "сговора" опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инициаторы антироссийской кампании в США явно начинают испытывать трудности.

"Вот эта волна поисков "улик" против России в попытках уличить ее в непосредственном участии в тайном вмешательстве в США, да и в других странах, она естественным путем начинает "схлопываться". Потому что инициаторы этой кампании стремятся постоянно демонстрировать масштаб этого "вмешательства", якобы потраченные на него суммы и так далее. И они поневоле вынуждены привлекать все новые и новые источники информации везде, где они надеются хоть как-то зафиксировать это "вмешательство". Но зафиксировать его безумно тяжело, практически невозможно. Размещение рекламы очень тяжело объявить именно вмешательством во внутренние дела других государств масштаба США. И, естественно, попутно инициаторы кампании начинают нарушать права СМИ и коммуникационных систем, которые зарабатывают на этом деньги. Ведь отказывая в размещении рекламы, интернет-ресурсы просто убьют свой бизнес. Ведь с таким подходом нужно просто отключать интернет", – сказал Андрей Суздальцев.

По его словам, видя, что их усилия не приносят результатов, инициаторы антироссийской кампании начинают нервничать, чем и объясняются их явно непродуманные действия.

"В итоге эта кампания начинает сама себя "съедать"… Если улик никаких не будет найдено, то это будет политическая катастрофа для ее инициаторов. Они понимают это и поэтому кидаются во все крайности", – считает Андрей Суздальцев.

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