Политолог о позиции Киева по миротворцам: Порошенко прорабатывает варианты

В ОБСЕ заявили, что приветствуют любые инициативы по вводу миротворцев ООН в Донбасс и хотели бы участвовать в миссии. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что европейцы, как и РФ, заинтересованы в установлении мира на юго-востоке Украины.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя идею ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил, что приветствует любые инициативы, направленные на выход из тупика, который сложился с выполнением Минских соглашений.

"Я бы приветствовал бы любые усилия, направленные на то, чтобы преодолеть тупик, в который зашло исполнение Минских соглашений. И я также хочу надеяться, что все усилия в этом направлении будут тщательно и подробно рассмотрены", – сказал Гремингер, отвечая на вопрос журналистов о том, как ОБСЕ оценивает российскую инициативу о вводе миротворцев ООН на восток Украины.

Кроме того, Гремингер заявил, что ОБСЕ хотела бы стать участницей миротворческой миссии на Украине, если появится общая концепция этой миссии.

"Что касается миротворческой операции ООН на Донбассе, то формально есть проект России, есть также проект, представленный Украиной. И между ними существует настоящая пропасть. Я думаю, сейчас ведется работа для того, чтобы эту пропасть преодолеть", – сказал Гремингер.

По его словам, миссия ОБСЕ уже два с половиной года работает на востоке Украины. "У нас есть соответствующий опыт, поэтому мы бы хотели стать частью этого проекта с самого начала", – подчеркнул Гремингер.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что предлагаемый Россией формат ввода миротворцев в Донбасс – наиболее реалистичен. Однако Киев пытается любыми способами помешать одобрению российского предложения.

"Я уверен в том, что в треугольнике "Евросоюз – Россия – Украина" именно Москва и Брюссель заинтересованы в урегулировании ситуации в Донбассе. Именно Москва и отчасти Брюссель смотрят реально на перспективы введения миротворческой миссии в Донбасс. Внутри Евросоюза есть понимание, что им не нужен неспокойный сосед, финансовые аппетиты которого Брюссель удовлетворить уже не может и не желает. И они вынуждены участвовать в урегулировании ситуации. При этом именно Москва предлагает наиболее вероятный вариант ввода миротворческой миссии в Донбасс", – сказал Иван Мезюхо.

Однако Киев, по мнению политолога, не заинтересован в установлении мира на юго-востоке.

"Для меня совершенно очевидно, что нынешние украинские власти не заинтересованы в урегулировании ситуации. Именно поэтому Киев всячески исковеркивает предложения России по миротворцам и выдвигает заранее неприемлемые требования для самопровозглашенных республик Донбасса, притом что, вводя миротворцев на территорию Донбасса, ООН должна будет считаться с представителями ДНР и ЛНР", – считает Иван Мезюхо.

По его мнению, в ближайшее время дискуссии по поводу ввода миротворцев в Донбасс продолжатся.

"И Украина будет всячески пытаться заболтать эту тему. Потому что (президенту Украины Петру) Порошенко выгодно обострение на линии соприкосновения. Потому что благодаря этому он может еще какое-то время оставаться у власти и даже списывать все внутренние социально-экономические проблемы Украины на якобы внешнюю агрессию. Ни для кого не секрет, что уровень народной легитимности украинского президента низок, и он прорабатывает все варианты для того, чтобы остаться на второй президентский срок", – отметил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!