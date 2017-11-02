Мнение: Украина решила показать новую боеспособность в "войне" с Россией

В Херсонской области Украины начались испытания зенитных ракет. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik выразил сомнение по поводу возможностей Киева создать высокотехнологичное вооружение.

Летные испытания зенитных ракет средней дальности начались в четверг в Херсонской области, сообщила пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

"Сегодня, 2 ноября, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", – говорится в сообщении командования, размещенном в Facebook.

По данным ведомства, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.

"С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям – беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс"", – добавили в ведомстве.

Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что если будет налажено серийное производство данных ракет, Киев не преминет использовать это в политических целях.

"В целом научный потенциал у Украины еще не исчерпан, там есть инженеры, которые в принципе могут работать над созданием зенитных ракет, в том числе средней дальности. Преимущественно это будут технологии, которые существуют на ракетах С-200, хорошо представленных на Украине. Что касается России, то по отношению к ней, по-моему, это не является угрозой. Поскольку известно, что мы не планируем нанесения воздушных ударов по территории Украины. Серийное производство этих ракет, если будет налажено, будет одним из политических поводов, торжественным представлением новой боеспособности Украины в "войне" с Российской Федерацией, которая не идет", – сказал Александр Пылаев.

В целом же, по его мнению, вряд ли украинские ракеты смогут сравняться по характеристикам хотя бы с российскими С-300.

"Технологически, думаю, что эти ракеты будут хуже, чем С-300. Несмотря на пропагандистские заявления, я не верю в возможности украинской радиоэлектронной отрасли, прежде всего, в плане создания достойной радиоэлектронной начинки, которая обеспечивала бы характеристики, сопоставимые хотя бы с С-300: как по точности наведения, так и по возможности сопровождать одновременно несколько целей. Все-таки электроника – это отдельная отрасль, напрямую не связанная со школой ракетостроения, которая на Украине еще как-то может жить", – отметил военный эксперт.

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