Юрист о решении МОК по лыжникам: может, это ЦРУ подменило пробирки?

Отстраненный от соревнований решением МОК лыжник Александр Легков вновь заявил, что никогда не использовал запрещенных веществ. Спортивный юрист Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik отметил, что отстранение российских лыжников является неправовым и может быть оспорено.

Российский лыжник Александр Легков и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре еще раз подтвердили, что никогда не были замешаны в использовании каких-либо запрещенных веществ, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде-2014 должны быть аннулированы, спортсмены также не будут допущены к участию в следующих Играх.

"Накануне пообщался и с Легковым, и с главой федерации Вяльбе. Конечно, состояние у них ужасное, врагу такого не пожелаешь… Они еще раз подтвердили, что никогда не были замешаны в употреблении каких-либо запрещенных веществ", – добавил министр спорта.

Вяльбе в среду сообщила, что российская сторона подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение комиссии МОК.

Легков в Сочи завоевал золото на марафонской дистанции 50 километров и серебро в составе сборной России в эстафете 4х10 километров, также он занял 10-е место в скиатлоне 15+15 км. Как отмечается в решении комиссии, результаты Легкова на двух индивидуальных дистанциях, а также российской команды в эстафете аннулированы.

Евгений Белов в Сочи занял 19-е место в гонке на 30 километров (скиатлон), 25-е место в гонке на 15 километров (классика).

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение комиссии МОК не является обоснованным с правовой точки зрения.

"Решение МОК – явно не правовое, поскольку осуществлено на основании нарушения международных процедур исследования допинг-проб спортсменов. То есть, мы не имеем положительных допинг-проб спортсменов, но эти спортсмены отстраняются на основании заключения комиссии, которая осуществляла свою деятельность закрытым способом – без участия представителей российской стороны, а также независимых сторон, которые могли бы подтвердить достоверность результатов исследования. Кто знает, может, рядом стояли сотрудники ЦРУ и подменяли пробирки? Мы не можем соглашаться с решением, принятым на основании подобных неправовых заключений", – уверен Сергей Алексеев.

По его мнению, шансы добиться справедливости у российских спортсменов есть.

"Шансы есть. В соответствии с международным спортивным законодательством можно обжаловать решение в течение 21 дня в международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. Следующей инстанцией может быть национальный государственный суд в Швейцарии, и затем в случае необходимости следующими инстанциями могут быть суды по правам человека, в частности ЕСПЧ", – отметил Сергей Алексеев.

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