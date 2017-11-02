Ганжара: диверсии в Крыму – целая система подрывных действий Киева

ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий в Крыму. Крымский депутат Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал свое предположение о том, кто может стоять за повреждением газопроводов и ЛЭП на полуострове.

ФСБ возбудила три уголовных дела из-за повреждений газопроводов и ЛЭП в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье "Диверсия".

Ранее в Крыму были повреждены два газопровода среднего давления – под Алуштой и недалеко от села Запрудное. Прорабатывается версия подрыва одного из них.

Проблемы с газоснабжением коснулись ряда сел на Южном берегу Крыма. Восстановительные работы завершились накануне, сегодня возобновится подача газа потребителям.

В "Крымэнерго" также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма. На их восстановление может потребоваться до трех суток. Электроснабжение из-за этого не прекращалось.

После произошедшего усилили меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе, а также охрану складов с вооружением Черноморского флота.

Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ситуация находится под контролем.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что диверсия была совершена украинской стороной.

"На мой взгляд, учитывая ту политику и те действия, которые украинский режим предпринимал в отношении Крыма на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Российской Федерации, именно украинский след в случившемся является основным. Именно на Украине надо искать виновных. Мы знаем, что украинское руководство неоднократно пыталось устраивать на территории Крыма теракты – летом 2016 года и этим летом были задержаны диверсионные группы. Агрессивная политика Киева в отношении Республики Крым, в отношении России приобретает форму подрывной, диверсионной деятельности. Это уже целая система таких действий", – сказал Владислав Ганжара.

Он выразил уверенность, что виновные в случившемся будут наказаны.

"Конечно, будет расследование, я глубоко убежден, что виновники будут найдены, и наши органы безопасности не позволят на территории Крыма вести такую подрывную деятельность в дальнейшем", – отметил крымский депутат.

При этом Владислав Ганжара обратил внимание, что Киев продолжает заявлять о намерениях вернуть Крым в состав Украины. Но, по мнению депутата, все эти заявления – не более чем обычный популизм.

"То, что Украина хочет вернуть Крым – это пустая риторика, с помощью которой украинские власти все больше и больше пытаются отвлечь население от реальных социально-экономических и политических проблем, которые сегодня разрывают страну. Это обычный популизм и непрекращающаяся антироссийская, антикрымская истерия, которая сегодня доминирует в Киеве. Но для нас, для крымчан, все эти заявления не несут никакого смыслового значения", – заключил Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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