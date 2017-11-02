Политолог о резолюции ООН по Крыму: у Киева есть лишь один повод печалиться

Обновленный проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в Генеральную Ассамблею ООН, содержит ряд новых требований к России, которые могут приблизить "возвращение" полуострова Киеву, сообщает "Укринформ" со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Киев призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымско-татарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности, в вопросах собственности.
По словам Ельченко, документ содержит просьбу к генсеку ООН координировать действия структур организации для выполнения положений резолюции.
Резолюция также требует отмены запрета "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и открытия международным организациям доступа на полуостров.
Власти Крыма раскритиковали документ. В частности, вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский подчеркнул, что все претензии по поводу обучения на украинском и крымско-татарском языках безосновательны, поскольку родители крымских школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации.
Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что крымчане сами сделали свой выбор. И никакие резолюции не изменят их решения, уверен политолог.
"Вернуть Крым с помощью украинской резолюции будет, мягко говоря, проблематично. Потому что есть решение народа Крыма, есть итоги голосования, референдума. То есть в случае с Крымом все просто: есть воля народа. И если украинская власть и может по какому-то поводу печалиться, то лишь из-за того, что она сама довела до этого – они вынудили жителей Крыма сделать такой шаг (проголосовать за воссоединение с Россией)", – сказал Александр Дудчак.
Поэтому, по его словам, претензии Киев должен предъявлять только сам себе.
"25 лет независимости (Украины) Крым был в составе Украины, и хоть и были разные настроения, но все жили мирно и спокойно. Но пришла майданная власть и сделала все для того, чтобы Украина начала дробиться на различные автономные территории. Так что все претензии украинская власть должна предъявлять, прежде всего, сама себе. А не жителям Крыма, России, ООН или каким-то другим международным организациям", – заключил политолог.
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