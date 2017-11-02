Политолог о резолюции ООН по Крыму: у Киева есть лишь один повод печалиться

В Киеве рассказали о планах "вернуть" Крым с помощью резолюции ООН. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинским властям будет проблематично реализовать задуманное.

Обновленный проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в Генеральную Ассамблею ООН, содержит ряд новых требований к России, которые могут приблизить "возвращение" полуострова Киеву, сообщает "Укринформ" со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Документ, по словам Ельченко, подтверждает, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Он также осуждает "принудительный" перевод жителей полуострова в российское гражданство. В проекте утверждается об "отсутствии у России юрисдикции на полуострове", что "делает ее решения и законы в Крыму ничтожными".

Киев призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымско-татарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности, в вопросах собственности.

По словам Ельченко, документ содержит просьбу к генсеку ООН координировать действия структур организации для выполнения положений резолюции.

"Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью", – уверен он.

Резолюция также требует отмены запрета "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и открытия международным организациям доступа на полуостров.

Власти Крыма раскритиковали документ. В частности, вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский подчеркнул, что все претензии по поводу обучения на украинском и крымско-татарском языках безосновательны, поскольку родители крымских школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что крымчане сами сделали свой выбор. И никакие резолюции не изменят их решения, уверен политолог.

"Вернуть Крым с помощью украинской резолюции будет, мягко говоря, проблематично. Потому что есть решение народа Крыма, есть итоги голосования, референдума. То есть в случае с Крымом все просто: есть воля народа. И если украинская власть и может по какому-то поводу печалиться, то лишь из-за того, что она сама довела до этого – они вынудили жителей Крыма сделать такой шаг (проголосовать за воссоединение с Россией)", – сказал Александр Дудчак.

Поэтому, по его словам, претензии Киев должен предъявлять только сам себе.

"25 лет независимости (Украины) Крым был в составе Украины, и хоть и были разные настроения, но все жили мирно и спокойно. Но пришла майданная власть и сделала все для того, чтобы Украина начала дробиться на различные автономные территории. Так что все претензии украинская власть должна предъявлять, прежде всего, сама себе. А не жителям Крыма, России, ООН или каким-то другим международным организациям", – заключил политолог.

Крым вновь стал российским в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.