Эксперт о заявлении военных США по Сирии: путают следы, но топорно

Минобороны РФ обвинило коалицию США в "географическом абсурде" в заявлениях по Сирии. Поведение Вашингтона в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Борис Рожин.

В Минобороны России назвали "географическим абсурдом" заявление коалиции США о беженцах из освобожденного сирийской правительственной армией Дейр-эз-Зора.

Командующий силами специальных операций коалиции генерал-майор Джеймс Джеррард ранее заявил, что тысячи сирийских арабов бегут из Дейр-эз-Зора в Маядин, но не от террористов ИГ*, а от правительственных сил. По его словам, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север – на территории, подконтрольные "Сирийским демократическим силам".

"Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ* Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Маядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населенный арабами, а на север", – сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как отметил Конашенков, нет сирийцев, желающих бежать на "север", в сторону освобожденной Ракки. "Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки", – заметил он.

Конашенков напомнил, что Маядин был освобожден от боевиков ИГ* сирийской армией более двух недель назад, поэтому "тысячи сирийцев не "бегут" туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гуманитарной помощью, которая доставляется российским Центром примирения враждующих сторон и международными гуманитарными организациями".

"Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле", присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции", – отметил Конашенков.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik объяснил причины странных заявлений американских военных.

"Это элемент информационной войны. И Россия, и сирийское правительство обвиняют США в варварских методах ведения войны в Ракке, где были разрушения, жертвы среди мирного населения и большое число беженцев. В случае с Маядином штурм города не затянулся так сильно, как в Ракке. Он был взят буквально за полторы-две недели, сильных разрушений не было. А американцы отвечают банальным "переводом стрелок": игнорируя реальную фактуру, они говорят, что Россия и Сирия якобы нарушают права человека, неправильно ведут войну. А свои действия они комментировать не хотят. Хотят запутать следы. Но делают это достаточно топорно, (американский) генерал непрофессионально отнесся к выполнению задачи", – отметил Борис Рожин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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