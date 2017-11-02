Эксперт: заявлением о Twitter в США отметили годовщину кампании против РФ

РФ заявила об отсутствии доказательств ее вмешательства в выборы в США. Трудно было представить, что в Соединенных Штатах так долго будут делать ставку на эту надуманную кампанию, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили, что доказательств "вмешательства" Москвы в выборы в США нет, заявило посольство России в Соединенных Штатах.

"Состоявшиеся в конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы", – говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты отметили, что, "как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес". В частности, в посольстве указали на заявление одного из сенаторов, назвавшего руководство России фашистским. "Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается", – говорится в комментарии.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет оказывать содействие в расследовании. Наличие "сговора Трампа с Россией" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Когда эта кампания по обвинению России во вмешательстве во внутренние дела США только набирала силу, трудно было представить, что истеблишмент будет делать на нее ставку на протяжении многих месяцев. Этой кампании уже около года, и годовщина отмечена заявлением о том, что Россия через Twitter воздействовала на выборы в США. Обвинения всегда носили не просто голословный характер, а удивительно голословный характер. Потому что никогда ничего конкретного мы не слышали. Где-то когда-то и как-то Россия якобы повлияла на выборы в США. Это "где-то", наконец, сузилось до слова Twitter и до рекламы RT и Sputnik, которая, мол, представляет особую опасность. Соответственно, очевидно, что эта кампания по поводу вмешательства России в дела США будет продолжаться, пока в США есть кризис власти", – полагает Евгений Бень.

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