"В США спокойно относятся к смертной казни": мнение о наказании для Саипова

Президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь для исполнителя теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, как могут развиваться события.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке Сайфулло Саипов, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертной казни.

"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ* в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил двенадцать. Его нужно приговорить к смертной казни!" – написал глава Белого дома в своем Twitter.

Ранее Саипову предъявили обвинения в терроризме, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. В ФБР заявили, что он намеренно выбрал Хэллоуин для совершения теракта, поскольку в этот день на улице будет больше людей, а также рассказали, что на атаку он решился под влиянием пропаганды ИГ*. Помимо пейнтбольного и травматического пистолетов у Саипова при себе были два ножа, которыми он не успел воспользоваться.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел с пистолетом для пейнтбола на улицу, где его ранили полицейские. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, в том числе пятеро граждан Аргентины, более десяти ранены.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал предположение, какое наказание может ждать Саипова.

"В США, в отличие от Европы, достаточно спокойно относятся к смертной казни, особенно по тем статьям, которые связаны с убийством и терроризмом. Поэтому вопрос не в том, будет ли обвиняемый приговорен к смертной казни, а в том, как быстро ее реализуют. По законам многих штатов смертная казнь может быть отсрочена на срок до трех лет: обсуждается, законно ли принятие данного решения, не было ли ошибки, и так далее. Но в данном случае Трампу необходимо все сделать быстро, четко и ясно, чтобы показать, что он готов бороться с терроризмом", – отметил Вячеслав Смирнов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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