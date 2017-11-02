Эксперт: нанося удар, Израиль хочет отвлечь внимание от успехов в Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik рассказал, зачем, по его мнению, это нужно Израилю.

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности Ливана.

"По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа", – рассказал собеседник агентства.

Системы ПВО Сирии, в свою очередь, ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, близкий к спецслужбе сирийских ВВС.

"Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс", – сказал собеседник агентства. "По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа", – добавил он.

Израильские военные отказались комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему.

Ранее израильская армия пообещала наращивать мощь ответных ударов по сирийским правительственным войскам в случае продолжения обстрелов, даже носящих случайный характер.

В субботу, 21 октября, израильтяне атаковали три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов. В ЦАХАЛ признали, что снаряды случайно попали на территорию Израиля в ходе боев сирийских правительственных войск с оппозицией, но все равно назвали это недопустимым посягательством на суверенитет еврейского государства.

Израиль играет в данном случае провокационную роль, – такое мнение в эфире радио Sputnik выразил ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.

"Израиль не первый раз наносит такой незаконный удар по территории независимого государства. Мне кажется, Израиль играет немного провокационную роль, поскольку видит, что достаточно успешно (для сирийских правительственных войск) завершается операция на юго-восточном фронте, и есть вероятность, что сирийским и иракским силам удастся полностью взять под контроль сирийско-иракскую границу. Исходя из этих соображений, чтобы отвлечь внимание от этого фронта, Израиль наносит удар. Это провокационный акт. Как будто они хотят помочь террористам", – отметил Араик Степанян.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!