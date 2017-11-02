Сторговались: мнение о том, почему суд отпустил сына Авакова

Суд отпустил сына главы МВД Украины Арсена Авакова под "личное обязательство". Свое мнение о том, что означает этот эпизод во внутренней борьбе киевских политических элит, в эфире радио Sputnik высказал политолог Сергей Козлов.

Соломенский районный суд Киева отказался арестовать сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра по делу о растрате, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

"Ходатайство детективов об избрании меры пресечения в отношении Авакова удовлетворить частично, избрать меру пресечения в виде личного обязательства", – зачитал судебное решение судья Виталий Украинец. Трансляция из зала заседаний велась на украинском телевидении.

Александр Аваков, согласно решению, обязан прибывать на следственные действия по вызову прокуратуры, не покидать место регистрации, а также сдать загранпаспорт.

Портал 112.ua сообщил, в свою очередь, что сын главы МВД также должен носить электронный браслет.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Арсена Авакова.

В МВД назвали дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Сам Арсен Аваков выразил уверенность, что на него хотят оказать давление.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это дело скрывает за собой противоречия внутри правящей на Украине политической группы.

"Конфликт вокруг задержания Александра Авакова связан с теми разногласиями и противоречиями, которые существуют внутри украинской правящей группы. Наметилась существенное противостояние между "Блоком Петра Порошенко" с одной стороны и партией "Народным фронтом", один из главных действующих лиц в которой – Арсен Аваков. Арест его сына является элементом давления на самого министра внутренних дел, чтобы сделать его более сговорчивым и заставить его больше соблюдать субординацию по отношению к президенту и его команде. Очевидно, что два дня, которые прошли после того, как был арестован Александр Аваков, были потрачены на закулисный торг между командой президента и (Арсеном) Аваковым. И то, что он отпущен, может означать, что министр получил предупреждение, и теперь его позиция будет более сдержанной", – предположил Сергей Козлов.

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