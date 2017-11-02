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Мнение об отставке Фэллона: за ним могут последовать другие

08:3502.11.2017
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© AFP 2017 / Safin HamedМинистр обороны Великобритании Майкл ФэллонМинистр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Safin Hamed
Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон покинул пост из-за обвинений в домогательстве. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот случай отражает внутренние проблемы Консервативной партии Великобритании.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

Глава военного ведомства покинул свой пост на фоне скандала: его обвинили в неподобающем поведении при общении с журналисткой. Инцидент произошел более десяти лет назад – политик якобы положил руку женщине на колено, что расценивается как сексуальное домогательство.

"В последнее время появился ряд обвинений относительно, в том числе, моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений – неправда, но я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку", – говорится в заявлении Фэллона на имя премьер-министра Терезы Мэй.

"Служить в качестве министра обороны последние 3,5 года было для меня привилегией, я восхищаюсь профессионализмом, храбростью и работой тех мужчин и женщин, которые следят за нашей безопасностью", – написал Фэллон.

Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала о случае, который приключился с ней много лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить ей руку на колено женщина пригрозила, что ударит его по лицу. Личность мужчины раскрыл таблоид Sun: им оказался нынешний министр обороны сэр Майкл Фэллон.

После этого Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже   принес извинения за этот поступок.

Доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал предположение, что причина отставки Фэллона не только в этом.

"Это просто повод. Он достаточно часто используется для компрометации   публичных личностей. Скорее всего, есть более весомые аргументы, а это – попытка вывести его из игры, о реальных основаниях которой мы не узнаем. Вероятно, есть еще какие-то компрометирующие данные, которые могут быть реальной причиной его ухода", – предположил Дмитрий Офицеров-Бельский. 

По мнению эксперта, этот случай отражает внутренние проблемы Консервативной партии Великобритании.

"Очевидно, что в руководстве Консервативной партии скоро будут происходить существенные изменения. Не секрет, что там имеется внутренний раскол, который был и во времена бывшего премьера Дэвида Кэмерона: были сторонники выхода Великобритании из ЕС и сторонники того, чтобы остаться. Сторонники Brexit'а победили, но это не значит, что раскол преодолен. Консервативная партия получила не очень убедительный результат на выборах, это осложняет позиции Терезы Мэй и ее окружения. Это стало сигналом для ее коллег по партии о том, что премьер-министр должен уйти, но для этого пока недостаточно поводов. Так что ожидаю, что в ближайшее время и другие члены кабинета по разным причинам могут покинуть свои посты", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

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