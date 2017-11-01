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Мнение: через год-два бюджет Украины сравняется с ее долгами

19:5201.11.2017
(обновлено: 19:57 01.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и УкраиныДенежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Президент Украины Петр Порошенко пригласил Саудовскую Аравию участвовать в приватизации. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik связал это решение с непростым финансовым положением страны.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил бизнесменов из Саудовской Аравии принять участие в приватизации в стране, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

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Власти Украины в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей.

По данным пресс-службы, Порошенко в ходе визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с управляющим директором Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.

"Президент Украины проинформировал саудовскую сторону о ходе реализации реформ на Украине и о мерах, направленных на улучшение бизнес-климата и повышение инвестиционной привлекательности Украины. Он также пригласил саудовские компании принять участие в приватизации на Украине", – говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

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© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко заявил, что приветствует участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах, как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристическо-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что Украину к приватизации подталкивает плачевное финансовое положение.

"Порошенко может приглашать кого угодно для приватизации. В бюджете Украины – колоссальная дыра. И, на мой взгляд, через год или два весь бюджет Украины сравняется с ее долгами. Поэтому приватизация – это вариант растянуть это "удовольствие". Но на самом деле не все так просто для Украины с приватизацией. Потому что самые лакомые куски уже приватизировал через аффилированных лиц сам господин Порошенко и его окружение. И все это делается в интересах МВФ. Потому что Украина уже не может обслуживать даже проценты по долгам. Следовательно, с МВФ она будет рассчитываться конкретным имуществом – в первую очередь землей", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, вряд ли саудитов смогут заинтересовать какие-либо инвестиционные объекты на Украине.

"Серьезный инвестор, который бы хотел развивать каким-то образом производство на Украине, в ближайшее время туда заходить не будет. Потому что это как минимум опасно для сохранности денег. Что касается Саудовской Аравии, там живут богатые люди. А любой богатый человек привык бережно относиться к своим деньгам. Бросать деньги в "черную дыру" под названием "Украина" – рискованно. Коль поступило такое предложение, то, конечно, можно приехать. Но это очень сомнительное мероприятие. Я думаю, что саудитам неинтересны инвестиционные объекты на территории Украины. Только как перевалочный транспортный хаб – вот что могло бы их заинтересовать", – считает политик.

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