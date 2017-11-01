Военный эксперт: Россия готова к финальным ударам по террористам в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии. По словам военного эксперта Виктора Баранца, главная цель подобных ударов – не давать боевикам передышки. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Минобороны России опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" 54-секундное видео авиаудара бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в Сирии.

Ранее ведомство сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением.

На ролике показано, как бомбы загружаются в самолеты, которые затем вылетают с аэродрома. Кроме того, продемонстрировано, как два бомбардировщика сбрасывают по шесть боеприпасов.

Подчеркивалось, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей. Также отмечалось, что истребители Су-30СМ во время авиаудара прикрывали самолеты Ту-22М3 с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение об ударе российских бомбардировщиков по террористам в Сирии.

"Вчера наша подводная лодка нанесла удар по террористам ракетами "Калибр", а сегодня стратегические бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по опорным пунктам и районам дислокации террористических формирований. Это говорит о том, что работа и для сирийцев, и для россиян, и для других подразделений в Сирии еще есть. Но сейчас взят курс на то, чтобы решительными ракетными ударами добить террористические формирования, которые еще пытаются "зубами держаться" за большие и малые населенные пункты в Сирии", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, сейчас в борьбе с терроризмом в САР наступает "момент истины".

"Мы видим, что все цели поражены "в колышек" – ровно в центр той цели, которая была назначена. Применение ракет и с военно-морского состава, и со стратегических бомбардировщиков говорит о том, что Россия намерена нанести финальные, мощные удары по террористам для того, чтобы расчистить дорогу сирийским сухопутным частям, которые продолжат зачищать сирийскую территорию от террористической "заразы". Я предполагаю, что до нового года мы еще услышим о применении наших вооружений. Потому что наступает момент истины: или в ближайшие месяцы сирийская армия при поддержке России, Ирана, Ирака нанесет решающий удар по террористам, и они будут вытеснены за пределы Сирии, или в противном случае война с террористами может затянуться. В любом случае инициатива перехвачена, и сейчас самое главное – не дать передышки террористам. В этом, в общем-то, и заключается смысл подобных ударов", – сказал военный эксперт.

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