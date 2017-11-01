Политолог: у Москвы – широкая линейка ответных мер на притеснение в США СМИ

В Совфеде обсудили ответные меры на дискриминацию российских СМИ в США. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что ответ России может быть как зеркальным, так и асимметричным.

Рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудила на расширенном заседании блокировку рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter, а также ответные меры на притеснение российских СМИ в США.

В заседании участвовали главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, представитель МИД Мария Захарова, журналист Андрей Бабицкий, глава Роскомнадзора Александр Жаров, первый замминистра юстиции Олег Плохой.

Ранее в среду Минюст представил Совету Федерации варианты ответных мер на дискриминацию российских СМИ в США.

По словам первого замминистра юстиции Олега Плохого, сенаторы окончательно доработают предложения и представят их в виде "конкретных законов". Он добавил, что варианты действий будут зависеть от того, какие меры предпримет против российских СМИ американская сторона.

"Мы готовы, мы в режиме "взведенного курка" в настоящий момент действуем", – подчеркнул Плохой.

Он отметил, что одним из вариантов ответа может стать усиление контроля за иностранными НКО.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян подчеркнула, что RT во время предвыборной кампании в США заплатил за продвижение в соцсети Twitter очень небольшую сумму. Она несопоставимо меньше миллиарда долларов, потраченного кандидатами в президенты.

"Нами было потрачено 275 тысяч долларов. Это цена двушки в Бирюлево. Речь идет о тысячах долларов… ", – сказала Симоньян.

По ее словам, самый дорогой твит RT America был посвящен прямому эфиру кандидата Берни Сандерса, а не Дональда Трампа или Хиллари Клинтон. Он обошелся в 12 тысяч долларов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на заседании, заверил, что у ведомства есть все механизмы для адекватного ответа на действия Вашингтона.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал свое мнение о том, какими могут быть ответные меры.

"Негативные меры воздействия на рекламу RT в Twitter и в других соцсетях в США, безусловно, требуют ответа. При этом ответные меры могут быть как зеркальными: в виде фактического запрета ряда американских СМИ, в особенности тех, которые "заточены" на вещание на территорию России – такие как "Радио Свобода", возможно, CNN. А могут быть асимметричными, которые будут оказывать давление на само американское государство и, таким образом, воздействовать на медийную сферу. Можно, например, действительно ввести запрет на действие НКО (о чем говорил первый замминистра юстиции РФ Олег Плохой), которые явно вредят государственным интересам России. В целом линейка мер, которые можно использовать, очень широка", – сказал Богдан Безпалько.

На прошлой неделе соцсеть Twitter заблокировала рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. Компания объяснила это решение расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы перед выборами и скрыл этот факт от комитета по разведке США.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав его зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране.

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