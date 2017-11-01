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Сенатор: сбор американцами биоматериала в России – "странный заказ"

17:4601.11.2017
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© REUTERS / Harrison McClaryЛаборатория в СШАЛаборатория в США
© REUTERS / Harrison McClary
Объяснения американских военных по поводу сбора ими биоматериала россиян в эфире радио Sputnik прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Эксперт о сборе в США биоматериала россиян: Пентагон – не академия наук
Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity, военно-воздушное ведомство заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

По словам представителя AETC Бо Дауни, в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит "исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что многие научные исследования можно использовать в военных целях.  

"Как можно научное изыскание использовать как оружие? Казалось бы, под внешним видом того, что изучается этнос, смотрят на реакцию биоматериала, на те или иные заболевания, находят какие-то специальные вещи, которые позволяют это заболевание лечить. И  в то же время параллельно, мы все понимаем, это может быть использовано и как оружие. И не случайно президент поднял эту тему. Большое количество частных клиник, компаний этими вещами занимаются. И становится понятно, когда начинаешь просматривать эту систему, что от этих компаний поступают заказы, такие странные, на первый взгляд, по сбору того или иного биологического материала", – сказал Франц Клинцевич. 

Он напомнил, что некоторые особенности генотипа различных этносов давно известны – хотя далеко не все. 

"Известно, например, что северные народы не имеют возможности перерабатывать алкоголь. Если он (представитель этой народности – ред.) выпьет 100 граммов алкоголя всего один раз – то он уже алкоголик. Такая их физиологическая особенность. А некоторые другие нации не переносят какие-то элементы, связанные с молоком. Это не значит, что начнут их насильно поить молоком. Там будут другие последствия. Скажем, люди начнут болеть. Никто до конца понимать не будет: здесь заболело, там заболело – вроде бы грипп. На меня не подействовало, а рядом кто-то в плохом состоянии. Неслучайно сегодня приняты международные договора по уничтожению биологического, химического, бактериологического оружия. Тем не менее, изучение это идет, но маскируется под разную научную деятельность", – отметил Франц Клинцевич.

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