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Мнение: устранение каких-то силовиков – не цель республик Донбасса

15:5901.11.2017
(обновлено: 16:01 01.11.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения ДонбассаБойцы ополчения Донбасса
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В ДНР опровергли заявления Киева о причастности к покушениям и терактам на Украине. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти делают подобные заявления "для имиджа".

Заявления Киева о причастности Донецкой народной республики к покушениям и терактам является попыткой "списать" внутренние разборки на ДНР, заявил РИА Новости в среду замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
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Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что при подготовке покушения на полковника Службы безопасности Максима Шаповала, который погиб в июне в Киеве в результате взрыва автомобиля, спецслужбы самопровозглашенных ДНР и ЛНР якобы рассматривали в качестве возможных целей 1,6 тысячи украинских силовиков и высшее руководство Украины.

"Мы не террористическое государство и данные методы не используем, они нам чужды. Это (теракты, покушения) внутренние разборки, которые пытаются списать на нас", – отметил Басурин.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что внутренние конфликты между украинскими силовиками давно уже перестали быть секретом.

"Я регулярно, начиная с июня 2014 года, бываю в ДНР и ЛНР и слышу от своих знакомых информацию о постоянных конфликтах между различными украинскими силовиками – прежде всего, между армией и нацбатальонами. И эти конфликты носят не какой-то локальный характер, а весьма массовый, и приводят к многочисленным жертвам среди украинских военнослужащих. Были даже случаи полномасштабных боев. Поэтому говорить о том, что между армией, Нацгвардией и нацбатальонами СБУ существуют конфликты – это открывать секрет Полишинеля. И я здесь полностью согласен с Басуриным", – сказал Эдуард Попов.

По его словам, у самопровозглашенных республик нет цели ликвидировать украинское военное руководство, их цель – добиться, чтобы виновные в преступлениях на Донбассе предстали перед судом.

"Республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы вести индивидуальную террористическую борьбу против отдельных, даже преступных элементов со стороны Украины, в том числе против СБУ, которую уже называют "украинским гестапо". ДНР и ЛНР заинтересованы в открытом суде над украинскими военными преступниками. Вот в чем стратегическая цель республик Донбасса, а не в физическом устранении каких-то силовиков", – отметил Эдуард Попов.

Что касается покушения на полковника СБУ Максима Шаповала, то эксперт не исключает, что тот мог быть убит из-за криминальных разборок.

"Часто за теми или иными так называемыми терактами, в том числе против офицеров СБУ, стоят на самом деле криминальные разборки. Не секрет, что СБУ активно занимается бизнесом, рэкетом. И покушение на полковника СБУ Максима Шаповала, в том числе, могло быть вызвано его участием в преступной, криминальной деятельности. Но, конечно, никто в этом на Украине не признается, гораздо выгоднее для имиджа страны говорить, что он пал жертвой террористической деятельности "сепаратистов" из Донбасса. На мой взгляд, стоит искать криминальный след, а не какой-то политический", – заключил эксперт.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак
© AFP 2017 / Genya Savilov
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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