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"Дорога ложка к обеду". Политик о причинах усиления санкций США против РФ

14:0801.11.2017
(обновлено: 14:10 01.11.2017)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, СШАЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Новые санкции США против России не стали неожиданными, хотя и вызывают "глубокую озабоченность", заявили в МИД РФ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков.

Москва сожалеет, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает давление на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.  

Минфин США
© MLADEN ANTONOV / AFP
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По его словам, новые санкции и попытки с их помощью добиться смены российского курса не стали неожиданными, хотя и вызывают "глубокую озабоченность".

"Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено еще при Обаме", – сказал он. 

По мнению дипломата, шаги Вашингтона заводят отношения двух стран дальше в тупик. Рябков напомнил, что Москва судит об американской политике по делам. "Пока что происходит череда действий, вызывающих наше резкое неприятие", – констатировал он.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
Экономист: новые санкции против РФ вобьют еще один клин между США и Европой
Накануне стало известно, что американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. США призывают Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить "незаконную киберактивность".

Россия ранее заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, соответственно, субъектом минских договоренностей. В Москве также указывали, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Предстоящее введение новых санкций США против РФ прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков.

"Антироссийские санкции, то есть давление на руководство, на народ, на бизнес, на всю страну целиком будут только возрастать… Это связано с тем, что США хотят добиться, чтобы Россия стала безголосым и безучастным сателлитом Соединенных Штатов. Тем более это давление будет возрастать на фоне разворачивающейся подготовки к президентским выборам в нашей стране, потому что "дорога ложка к обеду"… Для нас вывод из этих обоих пунктов в принципе одинаков: "договориться" с США невозможно, потому что они договариваться не собираются", – сказал Николай Стариков. 

По его мнению, именно период подготовки к президентским выборам в России станет моментом наибольшего давления на нашу страну.

"Политика РФ должна выстраиваться с пониманием того, что давление на нас будет оказываться. Сейчас – момент наибольшего давления. После окончания президентской кампании, я думаю, давление может быть чуть-чуть снижено. Но в перспективе напряженные отношения с Вашингтоном нам гарантированы. Потому что мы хотим быть суверенной, сильной страной, а таких государств на карте мира Вашингтон видеть не хочет", – отметил Николай Стариков. 

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