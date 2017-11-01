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Аналитик: Киев предупреждал США о "вмешательстве РФ"? Это очень смешно

13:2801.11.2017
(обновлено: 13:32 01.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКомпания Facebook на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017Компания Facebook на экономическом форуме в Крынице-Здруй. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Киеве заявили, что предупреждали США о "российской кампании по дезинформации" в Facebook. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что украинские политики пишут в соцсетях "очень много разных вещей".

Замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив утверждает, что украинское правительство несколько лет назад предупреждало Facebook и чиновников США о том, что Россия якобы проводит кампании по дезинформации в социальной сети, пишет газета Financial Times

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© REUTERS / Pawel Kopczynski
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Шимкив сообщил Financial Times, что предупреждения со стороны Украины касались "агрессивного поведения" России, распространяющей дезинформацию в Facebook в рамках "информационно-пропагандистской войны" в 2015 году. При этом издание не приводит конкретных примеров по обвинениям со стороны замглавы администрации президента Украины.

В свою очередь, Facebook заявил, что его представители не обсуждали с правительством Украины подобных вопросов. "Поведение контента, который мы рассматривали в то время, не имело сходства с информационными операциями, который мы рассматривали в связи с выборами в США в 2016 году. Правительство Украины недавно подняло вопрос о фейковых новостях, но это было только в 2017 году после выборов в США", – заявил представитель компании Ричард Аллан.

Логотип социальной сети Twitter
© Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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Как пишет Financial Times, президент Украины Петр Порошенко обратился к Facebook с просьбой открыть офис на территории его страны, чтобы украинская сторона могла самостоятельно редактировать контент. Это предложение он объяснил опасениями, что со стороны России принимались окончательные решения по поводу того, какие посты и аккаунты должны быть закрыты.

Facebook отказался открыть офис на Украине, объяснив это тем, что у компании нет офиса на территории России, и закрытие аккаунтов происходило из-за риторики ненависти, в том числе из-за оскорблений в отношении русских.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко считает, что подобные заявления украинских политиков выглядят, по меньшей мере, смешно.

"Когда украинские министры через Facebook предупреждают американцев о том, что Россия якобы будет заниматься информационной пропагандой или создавать "фейки", это по умолчанию звучит очень и очень смешно. Почти все украинские политики – это политики "фейсбучного" типа, то есть они все, включая президента Порошенко, делают свои заявления через Facebook. Но я не думаю, что американские политики подписаны и читают аккаунты украинских министров и т.д. Это выглядит, как дешевая попытка пиара, когда люди заявляют: ну мы же говорили. И из десятков тысяч постов, которые пишут украинские политики, чисто по математической вероятности 2-5% действительно сбываются, но просто потому, что они очень много пишут очень разных вещей", – сказал Руслан Осташко в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что руководство Украины готово во всем обвинять Россию. Поэтому не стоит относиться к заявлениям украинских политиков серьезно, считает политический аналитик.

"Откопать историю о том, что кто-то предупреждал американцев о том, что Россия якобы будет заниматься информационными войнами, я думаю, можно. Потому что у украинцев вообще привычка объяснять все "российским влиянием" и "российской агрессией". И относиться к этому серьезно нельзя. Американцы, безусловно, все это оставят без какого-либо комментария. Потому что общение официальных политиков не может происходить в Facebook и должно иметь определенную процедуру, которую украинские политики почему-то считают неприемлемой для себя в данном случае", – отметил Руслан Осташко.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах президента США через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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