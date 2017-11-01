Аналитик: Киев предупреждал США о "вмешательстве РФ"? Это очень смешно

Замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив утверждает, что украинское правительство несколько лет назад предупреждало Facebook и чиновников США о том, что Россия якобы проводит кампании по дезинформации в социальной сети, пишет газета Financial Times.
В свою очередь, Facebook заявил, что его представители не обсуждали с правительством Украины подобных вопросов. "Поведение контента, который мы рассматривали в то время, не имело сходства с информационными операциями, который мы рассматривали в связи с выборами в США в 2016 году. Правительство Украины недавно подняло вопрос о фейковых новостях, но это было только в 2017 году после выборов в США", – заявил представитель компании Ричард Аллан.
Facebook отказался открыть офис на Украине, объяснив это тем, что у компании нет офиса на территории России, и закрытие аккаунтов происходило из-за риторики ненависти, в том числе из-за оскорблений в отношении русских.
Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко считает, что подобные заявления украинских политиков выглядят, по меньшей мере, смешно.
"Когда украинские министры через Facebook предупреждают американцев о том, что Россия якобы будет заниматься информационной пропагандой или создавать "фейки", это по умолчанию звучит очень и очень смешно. Почти все украинские политики – это политики "фейсбучного" типа, то есть они все, включая президента Порошенко, делают свои заявления через Facebook. Но я не думаю, что американские политики подписаны и читают аккаунты украинских министров и т.д. Это выглядит, как дешевая попытка пиара, когда люди заявляют: ну мы же говорили. И из десятков тысяч постов, которые пишут украинские политики, чисто по математической вероятности 2-5% действительно сбываются, но просто потому, что они очень много пишут очень разных вещей", – сказал Руслан Осташко в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что руководство Украины готово во всем обвинять Россию. Поэтому не стоит относиться к заявлениям украинских политиков серьезно, считает политический аналитик.
"Откопать историю о том, что кто-то предупреждал американцев о том, что Россия якобы будет заниматься информационными войнами, я думаю, можно. Потому что у украинцев вообще привычка объяснять все "российским влиянием" и "российской агрессией". И относиться к этому серьезно нельзя. Американцы, безусловно, все это оставят без какого-либо комментария. Потому что общение официальных политиков не может происходить в Facebook и должно иметь определенную процедуру, которую украинские политики почему-то считают неприемлемой для себя в данном случае", – отметил Руслан Осташко.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах президента США через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".
Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.
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