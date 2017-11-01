Ветеран СВР: не исключено, что теракт в Нью-Йорке был "пробой пера"

МИД Узбекистана проверяет информацию о подозреваемом в наезде на людей в Нью-Йорке. Произошедшее признали терактом, погибли, по меньшей мере, восемь человек. Ветеран СВР Лев Корольков в эфире радио Sputnik отметил, что предотвратить такие теракты полностью невозможно.

Узбекистанские дипломаты проверяют информацию о задержанном по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке, который, по данным СМИ, является уроженцем республики, сообщил РИА Новости представитель МИД Узбекистана.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел из машины с пистолетом для пейнтбола и открыл стрельбу. Подозреваемый был ранен полицейскими, его госпитализировали.

По последним данным, жертвами атаки стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Президент США Дональд Трамп назвал подозреваемого в совершении теракта "сумасшедшим".

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!", – написал глава Белого дома в Twitter.

Ветеран спецподразделения "Вымпел", эксперт по кризисным ситуациям, полковник разведки, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik прокомментировал произошедшее в США.

"Полностью предотвратить теракты такого рода просто невозможно. Можно, конечно, ужесточить меры безопасности. Но для этого в данном случае нужно было очистить весь Манхэттен, не пускать туда никого и не допускать прохождение по нему транспорта. Но это невозможно. Можно лишь принимать какие-то превентивные меры, которые минимизируют возможный ущерб. И, в общем-то, американские спецслужбы и правоохранительные органы принимают подобные меры. Я не беру недавнюю стрельбу (в Лас-Вегасе 1 октября этого года), это инцидент, выходящий за рамки. Но ведь даже во время массовых демонстраций "за" Трампа, "против" Трампа терактов не было", – сказал Лев Корольков.

Он не исключил, что произошедшее в Нью-Йорке может повториться и в других городах США.

"То, что подобные теракты добрались и до Америки, это либо "проба пера", либо это сделано для того, чтобы посмотреть, как будут действовать власти и к каким новым технологиям можно прибегнуть. Я не исключаю, что такие теракты будут и в других американских городах", – сказал ветеран СВР.

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