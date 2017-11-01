Ветеран СВР: не исключено, что теракт в Нью-Йорке был "пробой пера"

Узбекистанские дипломаты проверяют информацию о задержанном по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке, который, по данным СМИ, является уроженцем республики, сообщил РИА Новости представитель МИД Узбекистана.
По последним данным, жертвами атаки стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.
Президент США Дональд Трамп назвал подозреваемого в совершении теракта "сумасшедшим".
"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!", – написал глава Белого дома в Twitter.
Ветеран спецподразделения "Вымпел", эксперт по кризисным ситуациям, полковник разведки, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik прокомментировал произошедшее в США.
"Полностью предотвратить теракты такого рода просто невозможно. Можно, конечно, ужесточить меры безопасности. Но для этого в данном случае нужно было очистить весь Манхэттен, не пускать туда никого и не допускать прохождение по нему транспорта. Но это невозможно. Можно лишь принимать какие-то превентивные меры, которые минимизируют возможный ущерб. И, в общем-то, американские спецслужбы и правоохранительные органы принимают подобные меры. Я не беру недавнюю стрельбу (в Лас-Вегасе 1 октября этого года), это инцидент, выходящий за рамки. Но ведь даже во время массовых демонстраций "за" Трампа, "против" Трампа терактов не было", – сказал Лев Корольков.
Он не исключил, что произошедшее в Нью-Йорке может повториться и в других городах США.
"То, что подобные теракты добрались и до Америки, это либо "проба пера", либо это сделано для того, чтобы посмотреть, как будут действовать власти и к каким новым технологиям можно прибегнуть. Я не исключаю, что такие теракты будут и в других американских городах", – сказал ветеран СВР.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!