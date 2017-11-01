Мнение: дело против сына Авакова – пример внешнего управления Украиной

Партия министра внутренних дел Украины Арсена Авакова считает дело против его сына политическим. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Василий Стоякин.

Украинская партия "Народный фронт" считает дело против сына одного из своих лидеров, главы МВД Украины Арсена Авакова политическим и просит послов стран "Большой семерки" дать оценку действиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Во вторник НАБУ сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки министерством рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын главы МВД Арсена Авакова – Александр.

В МВД назвали дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Сам Арсен Аваков выразил уверенность, что на него хотят оказать давление.

По данным СМИ, суд в Киеве в среду может рассмотреть ходатайство правоохранителей об избрании сыну Авакова меры пресечения.

"Сегодняшнее политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом… Мы расцениваем это действие как политическое давление на министра персонально и национальную полицию в целом, на политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии", – говорится в сообщении партии.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта ситуация – свидетельство сложного конфликта со многими участниками.

"Дело против сына Авакова начало Национальное антикоррупционное бюро. Это организация, которая находится вне правового и политического поля Украины – чистый элемент осуществления внешнего руководства страной. Поэтому в данном случае речь идет о конфликте Авакова не с президентом, а с американским посольством. Вполне вероятно, что весь скандал вокруг Авакова связан с визитом спецпреда США по Украине Курта Волкера. Могло быть так, что президент пожаловался ему на "партию войны" и Волкер сказал, что примет меры. Поэтому удержаться Авакову в этой ситуации будет очень тяжело, если он быстро не найдет сильных союзников внутри страны", – отметил Василий Стоякин.

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