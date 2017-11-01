Мнение: украинский проект резолюции по Крыму – "пробный камень"

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве

Украина внесла в ООН проект резолюции по Крыму. Этот шаг Киева в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Семен Уралов.

Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.

По его словам, в резолюции требуется отменить в России запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа*", а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в ГА.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Внесенный Украиной проект резолюции в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

"Тактика Украины по Крыму понятна. Думаю, таких резолюций будет очень много, потому что самый простой способ для Киева в данном случае – это "стратегия малых шагов". То есть требовать одну уступку, вторую, третью. И при этом прикрываться международными организациями. (Проект резолюции) – это такой "пробный камень": если пройдет, то будут продолжать и дальше по такой же схеме", – сказал Семен Уралов.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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