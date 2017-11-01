Аналитик: у России много возможностей для ответа на новые санкции США

Новые санкции США направлены на подрыв российского экспорта, полагает торгпред России в США Александр Стадник. Аналитик Николай Подлевских в эфире радио Sputnik оценил возможный эффект от новых санкций.

Коммюнике Минфина США по санкциям направлено на подрыв российского экспорта и устранение Москвы как конкурента, заявил РИА Новости торгпред России в Соединенных Штатах Александр Стадник.

"Это очередной недружественный шаг, направленный на подрыв российской экономики, в частности экспорта, в том числе, в энергетическом секторе, устранение России как конкурента в этой сфере. Мне представляется, что к президентским выборам в РФ подобные акции будут предприниматься все чаще. Но санкции в отношении нашей страны принимаются не в первый раз. Отечественная экономика прошла проверку на прочность, доказала свою устойчивость и поэтому готова к ним", – сказал он.

"Экс-президенту США Бараку Обаме не удалось "разорвать российскую экономику в клочья". Действующей администрации в Вашингтоне пора усвоить урок о бесперспективности антироссийских действий", – добавил Стадник.

Ранее Минфин США выпустил коммюнике, согласно которому американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запрещено вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Позже высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что речь идет также о российских проектах энергетических трубопроводов. Госдепартамент в своих комментариях добавил, что США планируют координировать введение санкций с партнерами и союзниками.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о возможном эффекте новых санкций США.

"Думаю, что если санкции будут очень жесткими, то освоение арктического шельфа будет отодвинуто. Это для России не представляет большой угрозы. Но может притормозить долгосрочное развитие (отрасли). То же и с СПГ-проектами. Здесь уже Россией наработан большой опыт, но вообще сложные проекты лучше делать в кооперации", – сказал Николай Подлевских.

Он изложил свои предположения о том, как может ответить Россия.

"Россия, например, – один из лидеров в освоении атомной энергетики и космоса. Поэтому здесь возможностей "ущипнуть" довольно много. Хотя любые санкции имеют и обратную сторону. Нужно десять раз подумать, прежде чем вводить что-то ответное", – считает Николай Подлевских.

По мнению эксперта, санкционное давление ослабнет только с изменением внутриполитической ситуации в США.

"Обещания о введении нового пакета санкций Трамп был вынужден подписать еще в начале августа. Сейчас его додавили по этой линии. Скорее всего, этот процесс будет и дальше продолжаться", – предположил Николай Подлевских.

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