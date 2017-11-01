Мнение о повреждении газопровода в Крыму: кому-то нужна дестабилизация

НАК заявил о диверсии как о возможной причине повреждения газопровода в Крыму. Эту версию в эфире радио Sputnik прокомментировал политик Вадим Колесниченко.

В Крыму повреждена линия газопровода, не исключена диверсия, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", – говорится в заявлении.

Прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, "в том числе диверсии".

Поврежденный газопровод использовался для газоснабжения нескольких крымских поселков, последствия ЧП будут устранены в среду, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

"Это газопровод среднего давления, диаметр трубы 219 миллиметров. Газоснабжение будет восстановлено сегодня", – сказал Тарасов.

По данным главы компании, из-за повреждения газораспределительной станции и газопровода прервано газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное (все – в районе Алушты), около 1,5 тысяч абонентов. Он также отметил, что информация о падении опоры ЛЭП на газопровод пока не подтверждается, но не исключил искусственное вмешательство в работу газопровода.

"Нет, линии электропередачи там не причем, но (искусственное вмешательство – ред.) возможно, причины выясняются", – подчеркнул Тарасов.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что версия диверсии имеет право на существование.

"Диверсия на газопроводе на территории Крыма – вполне возможный и реальный вариант. Газопровод внешний, идет над поверхностью. Время выбрано правильно с точки зрения организации диверсий, потому что, по всем прогнозам на зиму, потребность в газе будет высокой. Не исключено, что за этим могут стоять те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Крыму и Севастополе", – сказал Вадим Колесниченко.

*Организация, деятельность которой запрещена в России

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