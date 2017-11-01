Эксперт о сборе в США биоматериала россиян: Пентагон – не академия наук

В Пентагоне назвали причины сбора биоматериала россиян для нужд США. Эксперт Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik усомнился в этих объяснениях.

Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity, военно-воздушное ведомство заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

По словам представителя AETC Бо Дауни, в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит "исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами".

Дауни отметил, что для исследований требовалось два набора образцов – с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен "расположенной в США компанией".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу этих объяснений.

"Даже если идет исследование опорно-двигательного аппарата, Пентагон – не академия наук. Если подобные исследования и ведутся, то для укрепления обороноспособности США. А какая оборонная программа может быть создана на основании исследования биологического материала? Только программа по борьбе с противником. Гораздо разумнее предположить, что исследуется не только опорно-двигательный аппарат, а определенные свойства организма представителей различных национальностей и стран для последующего воздействия на них в военной области", – полагает Дмитрий Журавлев.

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