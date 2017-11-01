Мнение о теракте в США: тактика террористов распространяется по всему миру

Теракт в Нью-Йорке был совершен от имени ИГ*, следует из записки, которую оставил подозреваемый. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов в эфире радио Sputnik рассказал, на каких людей делают ставку террористы.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил телеканал NBC.

"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ*", – узнали журналисты.

По данным американских СМИ, исполнителем теракта является 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.

Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова имелась просроченная грин-карта. "В последние годы он жил в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка", – говорится в сюжете.

Власти Нью-Йорка склоняются к версии, что устроивший теракт в городе террорист действовал один.

"У нас нет никаких свидетельств, что это было что-то другое, кроме как действия одиночки", – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в эфире телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" – заявил глава Белого дома.

Эксперт фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Тактика или подражание деятельности террористов распространяется по всему миру. И, казалось бы, уже абсолютно мирные средства, не предназначенные для уничтожения людей, входят в арсенал средств терроризма. Самое тревожное то, что в эту террористическую деятельность вовлекаются не какие-то отморозки, которые проходят специальную подготовку, а люди, интегрированные в общество, которые под действием экстремистской пропаганды занимают антисоциальную позицию", – сказал Олег Хлобустов.

Он предположил, почему этот теракт не удалось предотвратить.

"Для американцев вполне закономерно сигнализировать о каких-то обстоятельствах, которые не укладываются в привычную картину. Но надо отдавать себе отчет в том, что полицейского невозможно поставить на каждом углу. Каждого потенциального террориста схватить за руку невозможно. Этим идеологи и организаторы террористических кампаний и пользуются: вовлекают людей, не привлекающих к себе внимания, организационно не входящих ни в каких террористические структуры. Естественно у них гораздо больше шансов реализовать задуманное", – отметил Олег Хлобустов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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