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Украинский политик: Авакова подталкивают к более решительным шагам в Киеве

20:0231.10.2017
(обновлено: 20:05 31.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в КиевеМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о непричастности своего сына к растрате государственных средств. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik связал дело против сына Авакова с бездействием министра в отношении митингующих в Киеве.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр непричастен к растрате государственных средств.

"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", – написал глава МВД на своей странице в Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог: есть люди, которые хотели бы избавиться от Авакова

При этом он подчеркнул, что попытки использовать эту ситуацию для давления на него или для пиара чьих-то политических амбиций не пройдут. "Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!", – написал министр.

Ранее у Александра Авакова прошли обыски, его задержали. По данным СМИ, сына главы МВД подозревают растрате и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Речь может идти о деле, связанном с закупкой рюкзаков для МВД в 2015 году. Вопрос об избрании Авакову меры пресечения должен решиться в среду.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с задержанием сына министра внутренних дел Украины.

"О том, что есть факт коррупционных действий со стороны сына Авакова, говорят уже больше года, поскольку есть видеоматериал, где на уровне замминистра и сына Авакова шел разговор про приобретение МВД рюкзаков по явно завышенным ценам. Общество наблюдало за этими кадрами, но реально решение не было принято, потому что полномочия отца позволяли затереть эту тему. Но она попал в поле зрения НАБУ. А это орган двойного подчинения. С одной стороны, он подчиняется (президенту Украины Петру) Порошенко и входит в состав правоохранительных органов Украины. С другой стороны, подчиняется американцам, поскольку идет двойное финансирование – со стороны грантов и со стороны бюджета. И, вероятно, сейчас американцы недовольны, каким образом происходят события на Украине", – сказал Владимир Олейник.

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: снятие Аваковым охраны Верховной рады – это "приглашение в гости"

Ранее во вторник Арсен Аваков сообщил, что распорядился снять охрану возле здания Верховной рады в Киеве, где остаются митингующие. "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД из охраны периметра", – написал министр в Twitter.

Владимир Олейник видит в этом решении связь с прошедшими во вторник у сына Авакова обысками.

"Как Аваков отреагировал на обыски у своего сына – снял всю охрану правоохранительных органов от стен парламента. Заявил, что не будет охранять это барахло. Что он имел в виду – или палатки, или парламент – не знаю, но такого не было не при одной власти. Если существует хоть какой-то центр сопротивления, даже небольшая группа митингующих, всегда были под охраной объекты государственного значения: парламент, кабинет министров, администрация президента", – отметил украинский политик.

Он не исключает, что действиями против Александра Авакова главу МВД Украины пытаются подтолкнуть к выполнению обязательств по наведению порядка в Киеве.

"Вероятно, Авакова подталкивают более решительно действовать в отношении тех, кто поставил палатки (у здания украинского парламента). Ведь их поставили с нарушением закона, это не демократия, никто никому не дает права ставить палатки на проезжей части. Но Аваков тоже понимает, что если он даст команду применить силу, и будут какие-то столкновения, прольется кровь, народ будет требовать отставки министра внутренних дел. И Порошенко это с удовольствием поддержит. У них регулярно происходят скандалы – Порошенко говорит навести порядок, а Аваков говорит: задействуйте свои ресурсы – Службу безопасности", – заключил Владимир Олейник.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: Запад "разыгрывает комбинацию" на Украине

Две недели назад несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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