Эксперт: удары "Калибрами" решают сложные задачи в борьбе с ИГ* в Сирии

Российская подлодка "Великий Новгород" нанесла удар ракетами "Калибр" по объектам ИГ* в Дейр-эз-Зоре. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что данные ракеты наносят точечные и эффективные удары по военной инфраструктуре боевиков.

Подлодка "Великий Новгород" нанесла залповый удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.

Подводная лодка находится в восточной части Средиземного моря. Она выполнила удар из подводного положения, всего выпущено три ракеты.

В результате уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

Как уточняет ведомство, данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

Всего за два месяца с тех пор, как подлодка вошла в состав постоянно действующей в Средиземном море группировки, она провела четыре залповых пуска "Калибров" по объектам террористов на расстояния от 350 до 700 километров.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что удары "Калибрами" по объектам боевиков в Сирии приобрели регулярный характер.

"Это уже стандартная практика. Удары кораблей и подводных лодок из восточного Средиземноморья носит достаточно регулярный характер и служат как в качестве поддержки операции сирийской армии, так и для решения точечных задач по устранению высокопоставленных боевиков или для нанесения ущерба материальной или логистической инфраструктуре боевиков. И эта практика, я уверен, будет продолжаться даже после того, как ИГ* будет разгромлено. Поскольку остаются боевики "ан-Нусры"* на территории Сирии. Так что цели для подводных лодок и кораблей РФ еще найдутся", – сказал Борис Рожин.

При этом он отметил эффективность ударов российскими ракетами.

"При грамотной агентурной или технической разведке такая ракета способна уничтожить достаточно крупный объект: будь то оборонительная позиция или же склад боеприпасов, склад ГСМ или же просто какое-то сборище руководителей боевиков. Понятно, что применение "Калибров" – это достаточно точечная акция, но по эффективности они вполне успешно дополняют другие меры огневого поражения, которые применяются российской армией в Сирии. То есть удары "Калибрами" наносятся не просто для пиара, не просто для картинки. Они позволяют решать достаточно сложные задачи по дезорганизации военной структуры боевиков. И это признают не только наши аналитики, но и на Западе", – отметил военный эксперт.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новогород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" – около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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