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Политолог: есть люди, которые хотели бы избавиться от Авакова

18:5731.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен АваковМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Максим Блинов
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На Украине задержали сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выделил два момента в этой истории.

Сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил экс-советник министра внутренних дел страны Илья Кива.

Участник акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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По его словам, Александра Авакова задержали, несмотря на то, что прошедшие у него ранее обыски не дали никаких результатов. "Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение", – утверждает Кива.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Авакова в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 – начале 2015 года. Позже сам министр подтвердил информацию о следственных действиях в отношении его семьи.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На YouTube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД Украины между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря, который в то время занимал пост заместителя Авакова. В СМИ предположили, что речь может идти о коррупции: МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что Арсен Аваков в последнее время усилил свои позиции в украинской политике.

"Это на самом деле интересная история. В последнее время много говорили о том, что Аваков очень усилил свои позиции в украинской власти. Есть даже комментаторы в украинском медиа-поле, которые называют Авакова чуть ли не кандидатом в президенты и подчеркивают, что у него очень большие амбиции. И история с задержанием его сына, конечно, может существенно повлиять на его политическую карьеру в будущем, если он ее для себя действительно планирует. То есть, во-первых, про Авакова и коррупцию говорят давно, и здесь действительно может быть какая-то коррупционная схема. Во-вторых, это дело не может не интерпретироваться политически в украинском контексте", – сказал Олег Игнатов.

Он не исключил, что эта история будет использована для новой медийной атаки на главу украинского МВД.

"Я думаю, что эта история будет использоваться против Авакова. Давно есть люди, которые желают его отставки. Много говорится о том, что и президенту (Петру) Порошенко не очень удобен этот союз с Аваковым, существующий более трех лет, и он хотел бы избавиться от очень влиятельного главы МВД", – сказал политолог.

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