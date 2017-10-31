Политолог: поездкой в Брюссель Пучдемон мог преследовать две цели

Каталония принимает как вызов назначенные Мадридом выборы, заявил бывший глава женералитета Карлес Пучдемон. Политолог Екатерина Черкасов в эфире радио Sputnik спрогнозировала дальнейшее развитие ситуации.

Выборы, которые центральное правительство назначило в Каталонии на 21 декабря, принимаются как вызов, заявил отстраненный Мадридом бывший глава женералитета автономного сообщества Карлес Пучдемон, выступая перед журналистами в Брюсселе.

По его словам, решение вопроса о референдуме с центральными властями сейчас невозможно. "Мы не можем принять сценарий, в котором отвергается проект независимости", – сказал экс-глава Каталонии.

При этом он подчеркнул, что женералитет отдает приоритет предотвращению насилия. "Если испанское правительство хочет использовать насилие как основу для своих действий, втянуть Каталонию в это будет невозможно", – сказал Пучдемон.

Он добавил, что своим приездом в Бельгию он "хочет показать миру серьезный дефицит демократии, который существует в правительстве Испании".

По словам Пучдемона, он приехал в Брюссель, потому что это столица Европы. Таким образом он надеется избежать угроз, которые получал. Экс-глава женералитета также заявил, что готов вернуться в Каталонию, если ему будут даны некоторые "гарантии", но просить политического убежища в Бельгии он не собирается.

В Испании Пучдемону грозит обвинение в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Екатерина Черкасова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

"Во-первых, просить убежища в Бельгии лишено смысла. Это страна Евросоюза, поэтому Бельгия выдала бы его Испании, если Испания подала бы запрос. Во-вторых, он (Пучдемон) приехал туда не один, а в сопровождении еще пяти бывших министров автономного правительства. Здесь есть только два возможных варианта. Первый вариант – он приехал искать в Брюсселе поддержку своим планам по созданию Каталонской Республики. Мы знаем, что ЕС высказался очень жестко, что это внутреннее дело Испании, и Пучдемон, возможно, хочет как-то изменить эту позицию. А второй, более экзотический, вариант состоит в том, что он хочет создать правительство республики в изгнании по образу того, которое существовало после гражданской войны в Испании 30-х годов", – сказала Екатерина Черкасова.

По ее мнению, у Пучдемона в любом случае нет политического будущего.

"Что касается дальнейшего развития событий, то, я думаю, в любом случае политическая карьера Пучдемона закончена. Если он вернется в Испанию и попробует продолжить свою деятельность, то будет выдан ордер на его арест", – считает политолог.

На прошлой неделе парламент Каталонии провозгласил независимость, а сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции Испании, в соответствии с которой премьер-министр Мариано Рахой отстранил от должностей всех членов женералитета, распустил парламент и объявил о досрочных выборах.

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