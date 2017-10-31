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Политолог: не слышал, чтобы граждане России массово стремились на Украину

17:0631.10.2017
(обновлено: 17:07 31.10.2017)
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© РИА Новости / Валерий МоревПерейти в фотобанкТаможенник на российско-украинской границеТаможенник на российско-украинской границе
© РИА Новости / Валерий Морев
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Глава украинского МИД Павел Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда россиян на Украину. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что таким образом Киев пытается подражать политике Запада в отношении РФ.

Глава МИД Украины Павел Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда россиян в страну, вплоть до введения "биометрического визового режима".

Глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Mary Altaffer
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Биометрический контроль на украинской границе должен заработать с 2018 года. Кроме того, планируется усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать для них механизм предварительного информирования о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Климкин напомнил, что ужесточение поездок заработает уже с нового года, потому что дополнительный контроль за передвижением российских граждан, по его утверждению, "позарез нужен".

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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"На это и направлено то, что будет введено с 1 января: и биометрические данные, и заявки на поездки. А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает, поскольку мы должны контролировать каждый шаг", – приводит слова министра украинское информагентство УНН

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что выдвигая подобные идеи, киевские власти пытаются подражать Западу.

"Думаю, что раз украинская сторона так задумала, то сделает. Им же надо подражать тому, что делают американцы или европейские страны в отношении россиян, всячески ограничивая возможность для свободного общения между гражданами России и других стран. Поэтому и Украина пойдет по этому же пути. То, что от этого пострадают украинские граждане, это безусловно. Мне как-то не приходилось слышать о том, чтобы граждане России массово стремились на Украину – работать там или жилье приобретать. Поток все-таки идет именно с Украины в Россию", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев пытается спровоцировать Москву на ответные действия. Однако ему это не удастся, считает политолог.

"Попытка провокаций присутствует в арсенале украинских властей. И они провоцируют нас на ответную реакцию. Но я думаю, что отвечать зеркально нам не надо. И из того, что говорит наше руководство, следует, что мы будем, прежде всего, думать о людях, о том, что будет с культурным, экономическим, деловым обменом между нашими странами и просто человеческим. Пусть украинцы ездят сюда, пусть видят, как на самом деле живет Россия, как на самом деле в России относятся к украинцам", – сказал политолог.

Он отметил, что в России с уважением относятся к символам и гражданам других стран.

"В качестве примера: я в День памяти жертв политических репрессий был на Левашовском мемориальном кладбище, где похоронены жертвы репрессий. У входа на кладбище стоят флаги государств, граждане которых там похоронены – украинский флаг висит среди других флагов и никто на него не покушается. А на Украине, я думаю, когда видят российский флаг в такого рода местах, люди сразу возбуждаются, требуя уничтожить этот символ нашей страны", – заключил Юрий Светов.

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