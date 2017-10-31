Мнение: снятие Аваковым охраны Верховной рады – это "приглашение в гости"

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что распорядился снять охрану возле здания Верховной рады, рядом с которым остаются митингующие. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Олег Бондаренко.

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что распорядился снять охрану возле здания Верховной рады в Киеве, где остаются митингующие.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД из охраны периметра", – написал министр во вторник в Twitter.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

В воскресенье Саакашвили заявил, что намерен выдвинуть власти новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в данном случае Арсен Аваков фактически "дает пас" Михаилу Саакашвили.

"На мой взгляд, данное решение Авакова обусловлено тем, что он сейчас пытается капитализировать свое влияние, и, играя между (президентом Украины Петром) Порошенко и Саакашвили, пытается таким образом снять с себя ответственность за любые действия, которые дальше могут произойти под стенами украинского парламента. То есть, он тем самым "дает пас" Саакашвили, который может им воспользоваться или не воспользоваться", – считает Олег Бондаренко.

По его мнению, это решение главы МВД Украины, по сути, направлено против главы государства.

"Это очевидная "шпилька" президенту Порошенко, потому что Порошенко, конечно же, опасается того, что Саакашвили выведет людей, которые захватят и парламент, и правительство, а может быть, и администрацию президента. И если их никто не будет охранять, то это, на самом деле – "приглашение в гости"", – полагает Олег Бондаренко.

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