Политолог о миротворцах ООН в Донбассе: Волкер может говорить что угодно

В ДНР и ЛНР, комментируя слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявили, что без их согласия сил ООН в Донбассе не будет. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik оценил перспективы ввода миротворцев в Донбасс.

Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили, что ввода сил ООН в Донбасс без согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет.

"Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в контактной группе, где мы полноправно представлены", – говорится в совместном заявлении Пушилина и Дейнего, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

"Еще одно примечательное замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России – Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговорам, его близко подпускать нельзя. Если это в Берлине считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом", – заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Он отметил, что заявления Волкера по введению миротворцев ООН в Донбассе "прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в "нормандском формате"".

"Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов. Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах", – сказал министр.

Политолог Александр Асафов считает заявление Волкера не более чем очередной демонстрацией лояльности Киеву.

"Как справедливо сказали в соцсетях, комментируя это событие, в Минских соглашениях не предусмотрен сам Волкер. И Волкер действительно находится вне Минских соглашений и вне "нормандского формата". Поэтому, чтобы проявить свою симпатию к киевскому режиму, он волен говорить что угодно. Его высказывания никак не относятся к урегулированию, никак не способствуют появлению мира или реализации Минских соглашений в каком-либо виде. Поэтому я бы не стал рассматривать его заявление как какое-то магистральное, политическое, это лишь очередное проявление лояльности Волкера Киеву", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что самопровозглашенные республики являются сторонами конфликта, поэтому без их согласия действительно ни о каких миротворцах на территории Донбасса и речи быть не может.

"Концепция России по поводу ввода миротворцев на линию соприкосновения как раз и не предусматривает процесса без согласия ДНР и ЛНР, так как они являются сторонами конфликта. И, конечно, без их участия в процессе, без их согласия никаких миротворцев там не появится. Так что это (ввод миротворцев в Донбасс) вечная мечта (президента Украины Петра) Порошенко, но в таком формате (без согласия самопровозглашенных республик) ей не суждено сбыться", – сказал политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев, в свою очередь, считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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