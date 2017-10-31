Эксперт: позиция России по "Северному потоку-2" юридически безупречна

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безосновательными попытки изменить законы ЕС для "Северного потока-2". Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что даже в Евросоюзе признают дискриминационный характер таких попыток.

Москва считает абсолютно безосновательными попытки Еврокомиссии получить мандат на переговоры по проекту газопровода "Северный поток-2", введение ЕС новых правовых норм в отношении этого проекта означало бы дискриминацию по политическим причинам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Озабоченность вызывают попытки узкокорыстных сил в ЕС подорвать энергодиалог между РФ и Евросоюзом… Предпринимаются попытки дискредитировать совместные проекты, такие как "Северный поток-2", хотя его реализация призвана значительно снизить транзитные риски, укрепить энергобезопасность Евросоюза", – сказал Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Вызывает недоумение затея некоторых членов Еврокомиссии навязать ей решения о необходимости получить переговорный мандат на заключение с Россией специального соглашения по "Северному потоку-2". Это абсолютно безосновательно", – заявил Лавров.

По его словам, в Москве "считают, что введение новых правовых норм исключительно для "Северного потока-2" означает дискриминацию инвесторов этого проекта тоже лишь по политическим и никаким другим мотивам".

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы российского МИД.

"Это (безосновательность попыток Еврокомиссии получить мандат на переговоры по проекту газопровода "Северный поток-2") действительно так. И это понимают не только заинтересованные наблюдатели в России, но и в самом Европейском союзе – та же Германия и достаточно много стран ЕС, которые не поддержали инициативу Еврокомиссии предоставить ей такой мандат на специальные переговоры с непонятными мотивами. Учитывая, что есть заключение юристов самой Еврокомиссии, газопровод, который выходит с территории страны-поставщика – России и идет в Европу через море, не может регулироваться европейским законодательством. Только в части соблюдения экологических норм и норм международного морского права. Поэтому позиция России понятна и юридически безупречна. Попытки задним числом изменить, распространить право на Балтийское море – это очевидная дискриминация, о которой, в общем-то, и сказал наш министр иностранных дел", – сказал Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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