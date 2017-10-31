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Мнение: в штабе Собчак – не "раскол", а "истерическое планирование"

13:3931.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак после пресс-конференции, посвящённой её баллотированию в президенты России на предстоящих президентских выборахТелеведущая Ксения Собчак после пресс-конференции, посвящённой её баллотированию в президенты России на предстоящих президентских выборах
© РИА Новости / Максим Блинов
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В предвыборном штабе Ксении Собчак подтвердили уход политтехнолога Алексея Ситникова вместе с его командой. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Манойло.

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая заявила о своем намерении баллотироваться на выборах президента  в 2018 году, покинул политтехнолог Алексей Ситников совместно со своей командой, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Ксения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ранее на первой большой конференции после объявления идти на выборы президента Собчак объявила, что Ситников примет участие в работе ее штаба, в частности, политтехнолог будет отвечать за сбор подписей и работу с волонтерами.

"Не вижу никакого раскола, у нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Поэтому, раскола я не вижу", – заявила Чудинова РИА Новости во вторник, не назвав причины выхода политтехнолога из команды.

Ранее об уходе от Собчак политтехнолога Алексея Ситникова сообщил "Коммерсант" со ссылкой на одного из сотрудников предвыборного штаба. Издание назвало это событие "расколом".

Очередные выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в эфире радио Sputnik изменения в составе предвыборного штаба Ксении Собчак.

"Раскола я там никакого не вижу. Просто Собчак подбирает себе даже не членов команды – команды как таковой у нее нет – она ситуативно подбирает исполнителей на определенные роли. Дело в том, что само решение (о самовыдвижении в качестве кандидата в президенты – ред.) у нее созрело довольно спонтанно. Если бы она готовилась к этому, скажем, за год до момента объявления, то она, возможно, сформировала бы профессиональную команду, где все были бы на своих местах. А так она сначала приняла решение, а потом уже началось "хватание" всех, с кем у нее были дружеские либо деловые связи. То есть, это так называемое ситуационное сумбурное, или, как его обычно называют, "истерическое планирование"", – полагает Андрей Манойло.

С его точки зрения, Ксения Собчак изначально поставила политтехнологов, которые согласились с ней работать, в "очень некомфортные условия". 

"Думаю, что очень многих политтехнологов, которые привыкли работать на кандидатов, имеющих изначально тщательно проработанную и четко сформулированную политическую программу, пугает в первую очередь то, что у Ксении Собчак сейчас такой программы нет. И она всячески отмахивается от вопросов, связанных с необходимостью ее формирования и говорит, что политическая программа появится сама по себе, а сейчас главное – следовать туда, куда ведет сердце, а не разум. Это ставит политтехнологов в очень некомфортные для них условия, вот они и откалываются", – предположил Андрей Манойло. 

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