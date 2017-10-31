Аналитик: прогноз о грядущем энергодефиците в РФ преувеличен

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предположил, что Россия через несколько лет может столкнуться с энергетическим кризисом. Это мнение в эфире радио Sputnik прокомментировал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Россия через шесть-семь лет может столкнуться с новым энергетическим кризисом, если не вводить дополнительные мощности, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Российской газете".

Он считает, что сейчас у страны есть запас мощностей "и нет никакого кризиса". Но десять лет назад, напомнил Чубайс, на юге Приморья, в Екатеринбурге, на юге Урала, в Западной Сибири, в Сочи "физически не хватало мощностей".

По его словам, эту проблему смогла решить реформа энергетики.

"Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается", – сказал глава "Роснано", добавив, что все говорят о разных сроках, когда это произойдет: одни считают, что к 2021 году, другие – к 2023-му, третьи – к 2025-му.

По словам Чубайса, "импульс реформы исчерпывается и отрасли нужно придать новый стимул для модернизации".

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что прогноз энергетического кризиса выглядит преувеличенным.

"Я думаю, что он (Анатолий Чубайс) на самом деле преувеличивает. Какие там угрозы? У нас наоборот – энергопрофицит, у нас переизбыток мощностей и угольных, и газовых. К сожалению, у нас экономика не так быстро пока развивается, как, может быть, предполагает Чубайс. У нас даже в умеренном прогнозе Энергетической стратегии прописан рост экономики не такой, чтобы возник дефицит электроэнергии. Получается, что, наверное, Чубайс не совсем прав в этом плане. Тем более что он это говорил в контексте перспектив развития возобновляемой энергетики. То есть, он говорит, что нужно вводить новые генерирующие мощности – но не просто новые мощности, а именно в сфере возобновляемой энергетики. А это, по его логике, должно делать "Роснано"", – отметил Игорь Юшков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.