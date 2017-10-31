Мнение: в США готовят почву для нового президента, "лютого" в отношении РФ

Представители Facebook, Twitter и Google примут участие в слушаниях в конгрессе по "российскому делу". Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, на его взгляд, связана развязанная в США информационная кампания против России.

Twitter обнаружил более 36 тысяч аккаунтов, которые якобы связаны с "российскими спецслужбами", сообщило издание Business Insider со ссылкой на подготовленный текст выступления представителя компании, полученный от источников.

Комитет сената США по юридическим делам проведет слушания 31 октября по "российскому делу", на слушаниях заявлены представители Facebook, Twitter и Google.

Как сообщает издание, в подготовленном тексте выступления генерального юрисконсульта Twitter Шона Эдгетта говорится о том, что "было обнаружено 36,746 тысячи учетных записей, которые генерировали автоматизированный контент, связанный с выборами, и имели хотя бы одну из характеристик, которые были использованы, чтобы связать аккаунт с Россией".

Также в тексте говорится, что с этих аккаунтов было отправлено около 1,4 млн "твитов" о президентских выборах 2016 года, которые в совокупности получили около 288 млн "откликов".

Согласно утверждениям в публикации, эти аккаунты составляли 0,012% всех учетных записей соцсети.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о новых "доказательствах" якобы российского вмешательства в выборы в США.

"Каждый день приносит якобы новые доказательства о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года. Но никаких доказательств самой Америке уже не нужно, она сама себе все доказала в первый же день, когда такого рода обвинения были выдвинуты в адрес России. Что касается миллионов аккаунтов в соцсетях, то вот что интересно: Россия уже давно выступает за то, чтобы такие аккаунты не были анонимными, обезличенными. Но тот же Запад и представляющие его в России некоторые радикальные либералы эту позицию российского руководства критикуют, они против нее. То есть здесь несостыковка. Анонимных аккаунтов уже не было бы еще до 2016 года, если бы эту тему не торпедировали", – сказал Григорий Трофимчук.

Он рассказал, с чем, по его мнению, связана информационная кампания против России, которую развязали в США.

"В США готовится, удабривается почва для того, чтобы следующий глава Белого дома был самым лютым президентом в отношении России. Именно для этого создается глобальный информационный вал по поводу якобы сторонников Кремля внутри американской власти с уже прямо идущими арестами. Но России не стоит впадать в аналогичные крайности и демонизировать обычные вещи, в частности, соцсети – Facebook, Twitter и т.д. – регулируемые с Запада. Стоит относиться к новой волне "доказательств" совершенно спокойно", – считает политолог.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.

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