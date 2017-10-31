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Политолог о "деле Манафорта": Трамп – в положении цугцванга

11:0131.10.2017
(обновлено: 11:02 31.10.2017)
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© AP Photo / Matt RourkeГлава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол МанафортГлава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт
© AP Photo / Matt Rourke
В Белом доме прокомментировали обвинения в адрес Пола Манафорта – экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Обвинения против Манафорта – это продолжение атаки на Трампа, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что действия, в которых обвиняются бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс, были совершены задолго до их знакомства с нынешним главой государства, сообщает телеканал Fox News

"Все действия, как я понимаю это, за которые (Пол Манафорт и Рик Гейтс) обвиняются, были предприняты задолго до того, как они встретили Дональда Трампа или имели какую-то связь с кампанией", – заявил Келли.

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт
© AFP 2017 / Chip Somodevilla / Getty Images North America
Политолог: удар по Манафорту может привести к неожиданным последствиям
Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12-ти пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.

Также стало известно, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. 

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обвинения против Пола Манафорта – это продолжение атаки на Дональда Трампа. 

"Учитывая, что СМИ пытаются постоянно дискредитировать действующего президента и его команду, будет постоянно создаваться такая смысловая связь. Обвинения, предъявленные Манафорту, естественно, скажутся и на позиции самого Трампа, это сильный имиджевый урон. Не исключаю, что это только начало. Тот же (специальный прокурор) Мюллер – это человек, тесно связанный с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Учитывая, при каких обстоятельствах Джеймс Коми лишился своего поста, Мюллер имеет и личностные интересы: найти доказательства того, что Трамп или члены его команды нарушали закон", – считает Никита Данюк.

По мнению политолога, президент США оказался в сложной ситуации. 

"Вся эта ситуация говорит о том, что Трамп – до сих пор удобный объект для различных атак, он так и не обезопасил себя с точки зрения сохранения своего поста. Параллельно у Дональда Трампа сильно испортились отношения с министром юстиции Джеффом Сешнсом, одним из главных людей в нынешнем американском истеблишменте. Получается, Трамп находится в положении цугцванга. Поменять министра юстиции – себе дороже, потому что это напрямую будет говорить о том, что Трампу есть что скрывать. Сохранять статус-кво невыгодно, потому что Манафорт, скорее всего, будет не единственным человеком, подвергнутым судебному разбирательству. Политическая элита не приняла Дональда Трампа и всеми силами пытается сделать так, чтобы этот человек либо согласился с правилами, которые ему навязывают, либо освободил свой пост", – сказал Никита Данюк. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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