Мнение: запрос Тиллерсона о применении силы имеет психологический эффект

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации использовать военную силу против террористов во всем мире. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что такое разрешение Вашингтону никогда не было нужно.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения.

По его мнению, новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения.

"Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением", – сказал он на слушаниях в сенате.

Вместе с тем, по его словам, администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые выдали после терактов 11 сентября 2001 года и в 2002 году в преддверии войны в Ираке.

Аналогичную позицию выразил министр обороны Джеймс Мэттис.

Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с террористической группировкой "Исламское государство"* ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды"* и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что действия США далеко не всегда зависят от решений конгресса.

"США никогда не ориентировались на разрешения или запреты конгресса при использовании военной силы. Они воевали во Вьетнаме и Корее без объявления войны – это были крупномасштабные войны. Запрос Тиллерсона нужен, скорее, для психологического эффекта, который предназначен для того, чтобы показать намерения американской администрации", — считает Алексей Подберезкин.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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