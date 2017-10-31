Мнение: Волкер создает трудности для урегулирования конфликта на Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отказался обсуждать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР миссию ООН в Донбассе. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такая позиция носит однобокий характер.

Мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske.tv ("Общественное ТВ").

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где встретился с главой парламента и президентом страны, а также с депутатами Верховной рады. По заявлению пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Курт Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе" в рамках "нормандского формата" и Совбеза ООН.

"Думаю, касательно этого (участия ДНР и ЛНР в процессе размещения миссии, – ред.) вопрос решен: Минские соглашения – между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея – восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место", – заявил Волкер телеканалу.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину с целью обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ на линии разграничения в Донбассе.

Между тем Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и находиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что действия спецпредставителя США не способствуют урегулированию конфликта на Украине.

"Спецпредставитель США господин Волкер, находящийся сейчас на Украине, выполняет достаточно серьезную миссию, но, к большому сожалению, эта миссия носит однобокий характер. Господин Волкер поддерживает одну сторону конфликта – нынешнюю украинскую власть, что создает непреодолимые трудности в урегулировании конфликта на Украине", – отметил Александр Гусев.

Такой подход неконструктивен, полагает он.

"Уж больно однобоко выглядит миссия Волкера, который заявляет, что миротворцы должны быть введены на границу России и Украины. Дело ведь не в границе, а в том, чтобы нормализовать обстановку в зоне контакта ВСУ и ополчения Донбасса. В этом регионе идут постоянные обстрелы, гибнут люди, взрываются дома. Поэтому миротворческие силы ООН если и должны быть введены, то в зону контакта ДНР, ЛНР и Украины. А действия Волкера следует воспринимать как неконструктивное, нелогичное продолжение эскалации на Украине", – считает Александр Гусев.

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