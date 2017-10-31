Мнение о нападении на Осмаева: конфликт бандитов и олигархов неизбежен

Под Киевом ранили выходца из Чечни Адама Осмаева, его жена погибла. Своим мнением по поводу ситуации в эфире радио Sputnik поделился политический аналитик Владислав Гулевич.

В Киевской области обстреляли автомобиль уроженца Чечни Адама Осмаева, которого ранее обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Его жена Амина Окуева, которая находилась в машине вместе с мужем, погибла, сообщил депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Автомобиль обстреляли из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, написал Геращенко в Facebook.

Он сообщил, что на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Позже депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал в Facebook, что Окуеву убили выстрелом в голову.

Сам Осмаев в первых заявлениях после нападения заявил, что видит в случившемся "российский след".

Это уже не первое покушение на жизнь Осмаева и Окуевой. В начале лета в украинской столице Осмаева ранили из пистолета, во время стрельбы Окуева ранила нападавшего.

Адам Осмаев получил известность зимой 2012 года. Тогда в Одессе обезвредили экстремистскую группу, в которую он входил. Один из задержанных рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Осенью 2014 года украинский суд обвинил Осмаева в незаконном хранении взрывчатки и приговорил его к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Обвинения в подготовке покушения на государственного деятеля при этом были сняты. Выйдя на свободу, Осмаев записался добровольцем в "батальон имени Джохара Дудаева" и вместе с женой Аминой Окуевой отправился воевать в Донбасс против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Украина сама создала условия для таких конфликтов.

"Украина давно привечает антироссийски настроенное экстремистское чеченское подполье. Еще в 90-х Киев пытался использовать тогдашнюю ситуацию в Чечне в своих игрищах против России, часто популистских. Конечно, рано или поздно конфликт между представителями кавказского бандподполья и олигархическими или националистическими кругами на Украине был неизбежен. Потому что антироссийский союз украинских националистов и исламских экстремистов – временный. Покушение на Осмаева могло быть выгодно либо олигархическим структурам, которым он мог перейти дорогу в политическом смысле, либо это просто сведение счетов", – предположил Владислав Гулевич.

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