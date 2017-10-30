Мнение: десантники на Украине десантируются лишь друг на друга на земле

На Украине "декоммунизировали" береты десантников, заменив их на бордовые – как в Европе и США. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии Вооруженных сил страны.

Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Об этом сообщается на странице командования в Facebook.

"Сейчас в 59 странах носят темно-бордовые береты. Лишь семь (!) стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, до последнего времени от нее зависимые: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Украина, Болгария", – говорится в сообщении.

В командовании напомнили, что голубой цвет во всем мире ассоциируется с цветом касок миротворцев ООН.

Последние годы украинские власти активно ведут политику декомммунизации, в том числе, военной формы. В прошлом году с погон украинских военных исчезли советские звезды.

Украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии Вооруженных сил Украины.

"Это напоминает ситуацию, когда мы лет 20-30 назад догоняли США, но ни в коем случае не должны были их обгонять, потому что в противном случае была бы видно голая "пятая точка". Так и здесь. У нас (у Украины) есть адмиралы, а нет флота. У Украины есть Военно-воздушные силы, но практически нет ни вертолетов, ни самолетов, из которых можно было бы сбрасывать десантников в голубых беретах, а десантники есть. Так что они правильно должны носить бордовые береты, потому что в небо они не поднимаются, а десантируются друг на друга во время выполнения каких-то упражнений на земле", – сказал Владимир Скачко.

По его мнению, Украина любой ценой пытается любой ценой показать, что она – часть Европы.

"На самом деле главная цель – любой ценой показать, что Украина отрывается от России и любой ценой – хоть чучелом, хоть тушкой – приближается к мировому сообществу. Мировое сообщество от нее (Украины) отмахивается, открещивается и пытается отползти, а они (украинское руководство), как булгаковский Степа Лиходеев (из романа "Мастер и Маргарита"): "А я вот возьму да и приду". И приходят. И все смеются. Но европейская толерантность не позволяет сразу послать их", – считает Владимир Скачко.

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